Lavrov en Poetin houden tirade tegen het Westen

Persconferentie Poetin President Poetin reageerde dinsdag voor het eerst op de aantijgingen, vorige week gepubliceerd, dat Trump banden met Moskou zou onderhouden. In een live uitgezonden speech, die volgde op de persconferentie van minister Lavrov, noemde Poetin de personen achter het rapport van de Britse oud-spion Steele „erger dan prostituees”. Hij grapte dat Russische sekswerkers weliswaar „de beste van de wereld” zijn, maar zei niet te geloven dat Trump van hun diensten gebruik maakte. Dat de Russische geheime dienst belangstelling zou hebben voor een zakenman deed hij af als absurd. Denken ze soms dat onze diensten iedere Amerikaanse miljardair volgen?” Over Trump zei Poetin: „Ik heb hem nooit ontmoet, ik weet niet wat hij zal doen op het wereldtoneel. Dus heb ik geen reden om hem te bekritiseren of te verdedigen.”

De Amerikaanse inlichtingendiensten moeten worden ontslagen vanwege „waardeloos werk”. Amerikaanse diplomaten lopen vermomd mee in demonstraties van de Russische oppositie. De NAVO-oefeningen in het Balticum zijn het resultaat van „slechte inlichtingendiensten”.

Wie denkt dat Rusland op de valreep van het presidentschap van Trump een kalme toon zou overwegen en oude koeien in de sloot zou laten, komt bedrogen uit. Integendeel, in zijn jaarlijkse persconferentie greep de Russische minister van Buitenlandse zaken Sergej Lavrov de kans om de uitgaande regering van Obama er nog eens keihard van langs te geven. Ook Poetin gaf het Westen vandaag in een toespraak een veeg uit de pan.

Lavrov, die met zijn twaalf dienstjaren bekend staat als een oude rot en een uitstekende diplomaat, maakte korte metten met de claims van de Amerikaanse inlichtingendiensten over Russische inmenging in de VS. De Britse oud-spion Christopher Steele, wiens rapport over Trump’s vermeende Russische connecties en escapades met prostituees vorige week grote ophef veroorzaakte, omschreef hij als een „charlatan”. De claims van de CIA en FBI dat Poetin zelf betrokken zou zijn bij beïnvloedingscampagnes, deed hij af als een „provocatie”.

Messianisme

De regering-Obama en het Westen in algemene zin houden volgens Lavrov vast aan een „verouderd concept van unipolariteit”, waarmee hij doelde op de „dominantie, niet van één staat maar van een groep van staten, van hun eigen waardensysteem”. Volgens Lavrov zijn de tegenstellingen tussen Rusland en het Westen met de jaren steeds scherper geworden, wat hij wijt aan westers ‘messianisme’ en de drang om de „post-christelijke westerse waarden wereldwijd te verspreiden”.

Rusland vat dergelijk moralisme op als een bedreiging van de eigen samenleving en waarden „die wij willen behouden en door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen”. Het doordrukken van westerse waarden noemde hij niet alleen onbeleefd, maar op buitenlands vlak een „kolossale fout”. Hij benadrukte dat Rusland bereid is samen te weken met de VS, de EU en de NAVO op basis van gelijkwaardigheid en respect, „maar zonder dat zij Rusland hun waarden opdringen. Die waarden of pseudowaarden hebben zich al behoorlijk serieus in diskrediet gebracht”, aldus een venijnige Lavrov.

Diplomaten in vermomming

Daarmee was Lavrovs tirade nog niet ten einde. Hij beschuldigde de regering-Obama ervan te hebben gepoogd tot op hoog niveau Russische diplomaten te werven. Specifiek noemde hij een incident dat zich in april vorig jaar zou hebben voorgedaan en waarbij de Amerikaanse inlichtingendiensten een bedrag van tienduizend dollar in de auto van een belangrijke Russische diplomaat zouden hebben gelegd, als voorstel om over te lopen.

Ook herhaalde hij de beschuldiging dat de Amerikanen een Russische diplomaat, belast met de bezorging van een medicijn voor de zieke oud-premier Jevgeni Primakov, zouden hebben ontvoerd. Daardoor zou Primakov zijn overleden in 2015. Ook zouden Amerikaanse diplomaten in vermomming hebben deelgenomen aan demonstraties van de Russische oppositie in Moskou. Ook haalde Lavrov op bloedserieuze toon enkele andere „walgelijke voorbeelden” aan, waarbij Russische diplomaten in de VS zouden zijn geïntimideerd en lastiggevallen.

Trump naar Syrië-top

Hoewel Lavrov zei niet te willen speculeren over de regering van Trump, deed hij de aanstaande president een handreiking door hem uit te nodigen voor de aanstaande Syrië-top in Kazachstan waar Rusland, Turkije, Syrië en Iran spreken over de toekomst van Syrië. Hij zou met Trump willen praten over de strijd tegen terrorisme. Hij voegde daaraan toe te verwachten dat de samenwerking op het gebied van Syrië onder Trump productiever zal verlopen dan onder Obama. Hij beschuldigde „sommige Europese landen” ervan de vredesbesprekingen in Syrië te torpederen omdat ze zich gepasseerd zouden voelen. Ook zei hij de hoop te hebben dat de nieuwe regering zich pragmatischer, en minder als moraalridder, zal opstellen richting Rusland.

Lavrov stond verder stil bij de terroristische aanslagen in Europa en bij de moord op de Russische ambassadeur in Turkije. Hij verklaarde dat Moskou het betreurt dat de internationale gemeenschap „nog altijd niet in staat is om een gemeenschappelijk front te vormen tegen terrorisme”.

In antwoord op een vraag over vermeende Russische hackpogingen in Europa en de beschuldigingen van nepnieuws en het verzamelen van kompromat (compromitterend materiaal), kon Lavrov een laatste sneer niet binnenhouden. „De wens om Trump en Rusland te laten bloeden, zijn stuiptrekkingen van hen die weten dat hun tijd voorbij is. De tijd van politieke demagogen is voorbij.”