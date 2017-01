Kamervragen na uitspraken tennisbond over gebrekkige aanpak matchfixing

De PvdA heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van de uitspraken van de tennisbond over de in hun ogen gebrekkige aanpak van matchfixing in Nederland.

Volgens de bond moet het openbaar ministerie zich actiever gaan bezighouden met de bestrijding omdat het tuchtrecht van de bond niet volstaat bij het tegengaan van goksyndicaten.

Ook is het huidige overlegorgaan, het nationaal platform matchfixing, „als middel om matchfixing adequaat te bestrijden niet afdoende”. Dat zeiden beleidsmakers van de KNLTB in gesprek met NRC.

In reactie hierop heeft PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken schriftelijke vragen gesteld aan minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie (VVD) en zijn staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD).

Samenwerking niet goed

Volgens de tennisbond ontbreekt de prioriteit om wedstrijdmanipulatie aan te pakken bij de betrokken partijen. Samenwerking tussen de instanties gaat niet goed en er is geen eindverantwoordelijke.

Het risico op omkoping zit vooral bij de slecht betaalde Future-toernooien, het derde profniveau. De bond pleit er voor om Futures uit het gokaanbod te halen vanwege het verhoogde risico.

Dit met het oog op de nieuwe Wet Kansspelen Op Afstand waarin de legalisering van online gokken moet worden gereguleerd, voor de ongeveer 800.000 Nederlandse digitale gokkers. De verwachting is dat deze wet begin 2018 wordt ingevoerd.

Kamervragen matchfixing tennis by Frank Huiskamp on Scribd