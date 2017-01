Haase weer niet verder dan eerste ronde Australian Open

Net als de vorige vijf jaar is Robin Haase niet door de eerste ronde van de Australian Open gekomen. De Nederlandse nummer 57 van de wereldranglijst verloor in vijf sets van de als 24ste geplaatste Alexander Zverev (19) uit Duitsland: 2-6, 6-3, 7-5, 3-6, 2-6.

Haase begon de wedstrijd slecht. Hij verloor de eerste vier games en kon in de openingsset uiteindelijk maar twee games winnen. De tweede set ging gelijk op, waarna een break op 4-3 genoeg bleek voor Haase. Toen hij ook de derde set won, leek winst mogelijk, helemaal toen Haase een set later op een break voorsprong wist te komen. Kansen op een dubbele break op 2-0 liet hij liggen.

Met negen games winst op rij bracht Zverev zichzelf in pole position om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Net als in de eerste set pakte hij een 4-0 voorsprong in de beslissende vijfde set. Dat was teveel voor Haase, die er ook weer maar twee games tegenover kon stellen.

Haase speelde een keer eerder tegen Zverev. In 2014 in Hamburg had Haase toen niks in te brengen. Het werd 6-2, 6-0 voor Zverev.

Gemiste kans

Tegenover de NOS toonde Haase zich teleurgesteld:

“Het was een goede wedstrijd, maar omdat ik die kansen op een dubbele break in de vierde set miste, zit ik hier toch met het gevoel van: dit is een gemiste kans. Ik heb het aan mezelf te wijten.”

Er doen nu geen Nederlanders meer mee in het enkelspel tijdens de eerste grand slam van het jaar. In het vrouwentoernooi verloor Kiki Bertens maandag al haar openingspartij. De nummer 88 van de wereld Leptsjenko was in twee sets te sterk voor de Nederlandse nummer 22.