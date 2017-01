Forse stijging verkeersboetes in Nederland

Het afgelopen jaar zijn er aanzienlijk meer boetes uitgedeeld dan in 2015. De Nederlandse overheid heeft in 2016 bijna 9,5 miljoen verkeersovertredingen geconstateerd, wat neerkomt op een stijging van ongeveer anderhalf miljoen. Dat blijkt uit het jaaroverzicht dat het ministerie van Veiligheid en Justitie dinsdag heeft gepubliceerd.

Als reden geeft het ministerie onder andere dat de politie actiever is gaan handhaven. Ook zijn er in 2015 minder boetes uitgedeeld door de cao-acties van de politiebonden.

Het merendeel van de verkeersboetes werd uitgedeeld voor snelheidsovertredingen. Dat waren er in totaal bijna acht miljoen, waarvan de overheid er ongeveer 6,3 miljoen registreerde door middel van flitspalen of trajectcontroles. Verder werden er boetes uitgedeeld voor overtredingen zoals door rood licht rijden, fout parkeren en handheld bellen.

Gemiddelde boete

Bestuurders zijn niet alleen vaker geflitst, maar ook vaker staande gehouden door de politie. Voor het eerst werd in het jaaroverzicht ook het gemiddeld opgelegde boetebedrag opgenomen. In 2016 was dat 75,06 euro. De gemiddelde boete voor een snelheidsovertreding was het afgelopen jaar 58,11 euro.

Uit de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie vorig jaar bleek al dat het departement van plan was meer geld op te halen met verkeersboetes. Dat leidde tot protest in de Tweede Kamer omdat een groot deel van de Kamerleden vond dat boetes niet bedoeld zijn voor het spekken van de staatskas, maar voor het veiliger maken van het verkeer.

10,3 miljoen in 2013

Het aantal boetes heeft de afgelopen jaren sterk gefluctueerd. In 2014 werden er in totaal 8,3 miljoen verkeersovertredingen geconstateerd. Hoewel er in 2016 dus ook sprake is van een flinke groei ten opzichte van dat jaar, komt het aantal boetes nog niet in de buurt van de score in 2013. Toen ging het om meer dan 10,3 miljoen verkeersboetes.