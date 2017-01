‘Fake Art’ voor Ivanka Trump

Daags voor de inauguratie van Donald Trump als nieuwe president van de Verenigde Staten, heeft de Amerikaanse kunstenaar Richard Prince een laatste daad van verzet gedaan. Geheel op Trumpiaanse wijze. Prince heeft laten weten dat hij het kunstwerk dat hij in 2014 voor Ivanka Trump maakte (dochter van) helemaal niet gemaakt heeft. Dit maakte hij, zoals The Donald dat zou doen, bekend via een tweet: „Dit is niet mijn werk. Ik heb dit niet gemaakt. Ik ontken. Ik wijs het af. Dit is nepkunst.”

This is not my work. I did not make it. I deny. I denounce. This fake art. pic.twitter.com/ouHJmVeF8C — Richard Prince (@RichardPrince4) January 11, 2017

Prince staat bekend om zijn kunstwerken van instagramposts. In 2014 maakte hij, tot zover wij dus dachten, één van zijn kunstwerken van en voor Ivanka Trump. Het was een schilderij van een instagramfoto waarop Trump opgemaakt werd voor een modeshow. De aankomende first daugther poseerde zelf weer trots met het kunstwerk, op instagram. Nu ontkent Prince dat hij het kunstwerk heeft gemaakt. In een interview met The New York Times zegt Prince dat hij de 36.000 dollar die hij voor het kunstwerk kreeg, zal terugstorten naar Ivanka Trump. Kunstjournalist Georgina Adam reageerde per Twitter op het bericht van Prince: „Dit is interessant. Als Prince een kunstwerk kan ontkennen, zou dat de waarde van het werk doen kelderen, denk ik.” Zelf zegt Prince in het interview met The New York Times dat het hem hierom niet gaat. „Ik wil niet dat mijn kunst in haar handen is. Ik wil niets te maken hebben met die familie.”

This is interesting. If Prince can disavow a work under VARA , this would destroy its value I suppose… https://t.co/zOUgft83G6 — Georgina Adam (@georginaadam) January 11, 2017

Enige ironie ontbreekt er niet in de tweet van Prince. De Amerikaan is befaamd om kunst met andermans werk. Zo maakte hij een fotokunstwerk van cowboys, door foto’s op sigarettenverpakkingen simpelweg opnieuw te gebruiken. Donald Trump roemde in zijn boek The Art of the Deal kunstenaars als Prince. Snelle kunst die je voor de hoogste prijs kan verkopen, precies zoals Trump ook graag zaken doet. Ivanka of Donald Trump reageerde nog niet op de tweet van Prince.