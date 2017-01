Geen verbod op extreemrechtse NPD

De Duitse extreemrechtse partij NPD wordt niet verboden. Dinsdag besliste het Duitse constitutioneel hof in Karlsruhe dat een verzoek de partij te verbieden wordt afgewezen. Volgens het hof heeft de partij weliswaar ongrondwettelijke doelen, maar zijn er niettemin te weinig aanknopingspunten om de partij te verbieden.

In 2013 vroeg de Bondsraad, de vertegenwoordiging van de zestien deelstaatregeringen, om een verbod omdat de partij de Duitse grondwet zou schenden en een gevaar zou zijn voor de democratie. Bij dat verzoek hadden de regering en de Bondsdag zich niet aangesloten. Het was de tweede keer dat geprobeerd werd de NPD te verbieden. In 2003 werd een verbod ook al afgewezen omdat het bewijsmateriaal van de zaak op illegale manier was verkregen door overheidsinformanten.

Irrelevantie

Een nieuwe poging de partij te verbieden werd gestart nadat in 2011 de neonazi-terreurcel NSU (Nationalsozialistischer Untergrund) aan het licht kwam, die tien jaar lang racistische moorden en overvallen had gepleegd. De leden van de terreurcel bleken in contact te hebben gestaan met de NPD.

Dinsdag wees het constitutioneel hof een verbod opnieuw af. Volgens het hof bestaat er niet genoeg gevaar voor de democratie, ondanks het ondemocratische karakter van de partij. Volgens het hof zou een verbod alleen gebaseerd kunnen zijn op een actief plan om de democratische orde in Duitsland kapot te maken. Daarvoor is geen bewijs gevonden. In haar uitspraak noemde het hof ook de “irrelevantie” van de partij en benadrukte daarbij dat de NPD slechts één zetel bezet in het Europees parlement. De partij heeft circa 5000 leden, maar heeft nog nooit een zetel in de Bondsdag gehaald en is sinds september 2016 ook in geen enkel deelstaatparlement vertegenwoordigd.

De NPD werd opgericht in 1964 en is de oudste extreemrechtse partij van de Bondsrepubliek.