Celstraffen tot 142 jaar geëist tegen leiders pro-Koerdische HDP

De Turkse aanklager heeft dinsdag gevangenisstraffen tot 142 jaar geëist tegen leiders van de pro-Koerdische partij HDP. Dat melden Turkse media en AFP.

Dinsdag hoorde Selahattin Demirtas 43 tot 142 jaar cel tegen zich eisen. Tegen Figen Yuksekdag werd 30 to 83 jaar celstraf geëist. Volgens Demirtas heeft zijn arrestatie te maken met de kritiek die hij uitte op de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Arrestatie

Partijleiders Demirtas en Yuksekdag werden begin november samen met tien anderen gearresteerd. De HDP wordt ervan beschuldigd de Koerdische guerrillaorganisatie PKK te ondersteunen. Dit is altijd ontkend door de HDP. De partij is de op twee na grootste in het Turkse parlement met 59 van de 550 zetels.

Na de arrestaties van de volledige partijtop van HDP braken onlusten uit in het overwegend Koerdische zuidoosten van het land. Zo werd er een aanslag gepleegd met een autobom in de stad Diyarbakir, de woonplaats van Demirtas. Hierbij kwamen zeker acht personen om en meer dan honderd mensen raakten gewond.

Het geweld tussen de PKK en Ankara laaide in de zomer van 2015 op na het instorten van een fragiel staakt-het-vuren, dat tijdelijk een einde maakte aan het conflict dat sinds 1984 meer dan veertig duizend mensenlevens eiste.