British American Tobacco volledig eigenaar van Reynolds

Sigarettenfabrikant British American Tobacco (BAT) heeft een overeenkomst bereikt om alle aandelen van branchegenoot Reynolds American in handen te krijgen. BAT bezit sinds 2004 al 42,2 procent van de aandelen en betaalt 49,4 miljard dollar (46,4 miljard euro) om ook de resterende 57,8 procent over te nemen, melden de bedrijven dinsdag. In oktober bood BAT 47 miljard dollar, maar dat werd afgewezen.

BAT zelf spreekt over een fusie van beide bedrijven. De 49,4 miljard is opgebouwd uit 24,4 miljard in cash en 25 miljard in aandelen van BAT. De prijs betekent dat aandeelhouders 26 procent meer krijgen dan de waarde van een aandeel op 20 oktober 2016, toen BAT zijn overnameplannen bekendmaakte.

E-sigaretten

Reynolds is de producent van onder meer Camel en Pall Mall, BAT maakt Lucky Strike- en Caballero-sigaretten. Met de overname wil BAT in Amerika de concurrentiestrijd aangaan met Altria, dat via dochterbedrijf Philip Morris USA onder meer Marlboro produceert. Altria draait een jaaromzet van ruim 25 miljard dollar, BAT en Reynolds bij elkaar opgeteld zo’n 24 miljard.

Reynolds heeft een marktaandeel van 34 procent in de VS en is daarmee de nummer twee op de Amerikaanse markt. Vooral wat betreft e-sigaretten is Reynolds interessant voor BAT. Het bedrijf zegt in een verklaring dat in de VS de grootste winstmogelijkheden liggen, als China buiten beschouwing blijft. Klanten hebben er relatief veel te besteden en de markt voor e-sigaretten is er groeiende, aldus BAT.