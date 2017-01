De formule voor een eerlijke verdeling van huisraad,

herinneringen en geweckt fruit (uit eigen voorraad)

bevat diverse malen een variabel getal.

Dit is eveneens het geval: bij opbeurende gedachten,

talenknobbels, diverse soorten uitstraling en

doorlopend ongericht verlangen.

Veel echtparen kun je zeer precies in tweeën, zelfs

exact doormidden snijden, om te zien

dat de ene helft groter is

dan de andere.

Ellen Deckwitz: „

„Donald Trump noemde de NAVO afgelopen weekend in twee Europese kranten ‘achterhaald’ en hij zei dat de Europese Unie binnenkort verleden tijd zal zijn. Dit soort uitspraken doet hij met het aplomb van iemand die de kaarten in handen denkt te hebben, en los van de vraag of dit zo is, moest ik denken aan dit gedicht van Ester Naomi Perquin. Amerika en Europa lijken steeds sterker op een echtpaar in huwelijkscrisis. Ik vrees te weten welke helft de grootste denkt te zijn.”