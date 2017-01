Amsterdam onderzoekt twee sterfgevallen tijdens stroomstoring

De gemeente Amsterdam gaat onderzoek doen naar twee sterfgevallen in de hoofdstad tijdens de stroomstoring van dinsdagochtend. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente.

Bij het eerste sterfgeval kon een zoon van een 83-jarige vrouw geen contact krijgen met de meldkamer toen hij 112 belde. Daarop nam hij contact op met de huisartsenpost. De vrouw was al overleden toen de huisarts arriveerde, die “meteen” was gaan rijden.

Bij het andere geval werd een vrouw dood aangetroffen in haar woning. Mogelijk is de vrouw overleden als gevolg van de uitval van haar zuurstofvoorziening, waar zij afhankelijk van was.

De gemeente wil onderzoeken of en in hoeverre er een verband was met de storing en heeft contact gezocht met de nabestaanden van beide overleden personen.

Tijdens de storing was de meldkamer van de hulpdiensten korte tijd overbelast door de vele telefoontjes. Daardoor konden volgens de woordvoerder “enkele tientallen meldingen” niet gelijk beantwoord worden. Voor zover nu bekend ging het in negen gevallen om de meldkamer van de ambulance. Zij zijn volgens de gemeente “zo snel als mogelijk” teruggebeld.

Treinverkeer plat

Het treinverkeer van en naar Amsterdam lag dinsdagochtend volledig plat na een stroomstoring in grote delen van Amsterdam, Zaandam en Landsmeer. Ook de rest van de dag had het treinverkeer te kampen met de gevolgen van de storing.

De oorzaak van de storing bij een hoogspanningsverdeelstation van Liander is nog niet bekend.