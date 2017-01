‘Advocaat Peter Wakkie weer vrijgelaten in Madrid’

Na verhoor door de Spaanse politie zou advocaat Peter Wakkie weer zijn vrijgelaten. Dat meldt persbureau ANP op basis van een woordvoerder van Wakkie. Op maandag werd Wakkie in Madrid aangehouden en meegenomen voor verhoor. De Spaanse autoriteiten zouden vermoeden dat Wakkie heeft tegengewerkt dat er een extern onderzoek zou komen naar omkoping door Russische aandeelhouders van telecombedrijf ZED+. Wakkie is bestuurder bij het bedrijf dat in Nederland is gevestigd.

Volgens een woordvoerder van Wakkie tegenover ANP is hij vrij om gewoon naar Nederland te reizen. Wat de status van het Spaanse onderzoek is en of Wakkie na zijn verhoor als verdachte wordt gezien, is niet duidelijk.

In 2014 werd Wakkie, die onder meer ook functies had of heeft bij Wolters Kluwer, TomTom en ABN Amro, door de Nederlandse ondernemingskamer als onafhankelijke bestuurder aangesteld bij ZED+. De aandeelhouders, een aantal Spaanse families en Russen, hadden ruzie met elkaar. Wakkie moest ervoor zorgen dat het bedrijf werd verkocht of dat de ruzie werd bijgelegd.

De Spaanse aandeelhouders zouden vinden dat Wakkie meer rekening houdt met de belangen van de Russische aandeelhouders dan met die van hen, zo berichtte de Spaanse krant El Confidencial. Hij zou door de Spanjaarden gewenste overnames tegenhouden. Een van de aandeelhouders is het Russische Vimpelcom (5 procent), van Michail Fridman. Wakkie is bestuurder van een Nederlandse stichting van Vimpelcom. Daarom zouden de Spanjaarden Wakkie niet vertrouwen.

Tegenover NRC zeiden de advocaten van ZED+ en de Russische aandeelhouders dat Wakkie geen blaam treft. Hij heeft volgens hen integer gehandeld en is altijd neutraal geweest.