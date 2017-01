Aan het net kan veteraan Krajicek servicekanon Raonic helpen

De kinderen zijn het huis uit. Dochter Emma studeert aan de acteerschool in Los Angeles, zoon Alec is veel op reis in zijn eerste jaar als proftennisser. „Dit was hét moment om het te doen”, zegt Richard Krajicek (45). Sinds kort is hij coach van het Canadese servicekanon Milos Raonic, de nummer drie van de wereld. De missie: het machtsblok van Andy Murray en Novak Djokovic doorbreken.

Dinsdag zat Krajicek voor het eerst in de spelersbox van Raonic op de Australian Open in Melbourne. Zijn pupil kraakte met zijn mokerslagen de Duitse spektakelspeler Dustin Brown: 6-3, 6-4 en 6-2. Woensdagnacht Nederlandse tijd wacht in de tweede ronde de Luxemburger Gilles Muller.

Ze hebben wat van elkaar weg, Krajicek en Raonic. Allebei 1 meter 96 lang, rechtshandig, een destructieve service als fundament, de ace als wapen. Beiden zonen van geëmigreerde ouders; Krajicek is geboren in Rotterdam maar zijn roots liggen in het voormalige Tsjecho-Slowakije, Raonic verhuisde op zijn derde met zijn familie vanuit het door oorlog verscheurde Montenegro naar Canada.

Met zijn nieuwe baan is het nomadenbestaan weer begonnen, schreef Krajicek in zijn column in De Telegraaf. Net als in de good old days, in zijn tijd als speler: de wereld over, veel vlieguren, veel in hotels, verjaardagen en feestdagen schieten erbij in. Na een paar trainingsdagen met Raonic in Abu Dhabi eind december zat hij tijdens de jaarwisseling in het vliegtuig – en zijn familie thuis.

Dubbelrol

Krajicek is terug in het circuit waar hij nooit helemaal weg is geweest na zijn afscheid in 2003. Door zijn baan als directeur van het ABN Amro-toernooi bleef hij betrokken bij het tennis. Die functie gaat Krajicek nu combineren met het coachen.

Coach, toernooidirecteur – de werkzaamheden lopen door elkaar. Maar Krajicek kan zijn dubbelrol goed scheiden, vertelde hij vorige week bij de presentatie van het Rotterdamse toernooi, dat volgende maand plaatsvindt. Zijn belangrijkste job, het deelnemersveld, is rond. Nee, Raonic komt niet naar Ahoy. Hij had al voor een ander toernooi gekozen.

Volgende maand in kostuum, nu in trainingspak. De woordvoerder van het ABN Amro-toernooi, met een knipoog: „Als Raonic de Australian Open wint, mag Richard het een uur meevieren, dan verwachten we dat hij in het vliegtuig stapt.”

Krajicek had de laatste jaren de ambitie om een topspeler te coachen. Vorig seizoen was de oud-Wimbledon-kampioen in het grasseizoen adviseur van Zwitser Stan Wawrinka. Dat was een kortstondig project, de intentie van de samenwerking met Raonic is voor een langere periode.

Met Raonic (26) – het meest prominente gezicht van een nieuwe generatie spelers – heeft Krajicek een beoogd grandslamwinnaar in handen. „Hij heeft een big game”, zegt Krajicek. Vlammende forehand en dus die services, hij sloeg er eens een van 250 kilometer per uur. Tegelijkertijd is hij niet de meest verfijnde speler. Alles gaat hard en snel, en qua motoriek oogt het soms wat houterig.

De hoofdcoach in het begeleidingsteam is de ervaren Italiaan Riccardo Piatti. Krajicek is met name bij het team gehaald als specialist voor het precisiewerk aan het net: hij moet de volley van Raonic gaan perfectioneren. „Richard kan mij helpen om agressiever te spelen, aanvallender en efficiënter als ik opkom”, zei Raonic tegen persbureau Reuters.

Aan het net moet Raonic, met de enorme reikwijdte van zijn armen, een serieus gevaar gaan vormen voor Murray en Djokovic. De Canadees realiseert zich dat hij het in de slopende baselinerally’s niet redt tegen de nummer één en twee van de wereld. Krajicek: „Als je te lang achterin blijft, laten ze je rennen. Krijgen zij meer vertrouwen en word jij moe.”

Serve and volley

Krajicek, in zijn tijd een klassieke serve and volley-speler, moet met Raonic de juiste sleutel vinden tot een succesvol aanvalsspel. Alleen door naar voren te komen, kan hij Murray en Djokovic verslaan, zei Raonic vorige week. Hij staat op de ranglijst een straatlengte achter ze en in onderling resultaat is de balans negatief: in acht duels won hij slechts één set van Djokovic, in de twaalf ontmoetingen met Murray verloor hij negen keer.

Dat Krajicek vroeger een zelfde type speler was, is de reden dat ze bij hem zijn uitgekomen, vermoedt hij. „Hij is beter dan ik was vanuit het achterveld, hij heeft een betere backhand. Maar hij komt alleen naar het net om de laatste klap te geven. Ik werd door mijn mindere backhand gedwongen om meer naar voren te komen. Mijn volleys waren beter.”

Hij heeft niet het idee dat hij zich nog hoeft te bewijzen als coach, ondanks zijn gebrek aan ervaring op dit gebied. „Ze hebben vertrouwen in mij. Toen we een paar dagen werkten, gingen zijn volleys direct vooruit. Toen hadden ze zoiets van: wauw, wat een toevoeging.”

Meer oud-toppers die nu coach zijn

De Tsjechische Amerikaan Ivan Lendl is de coach achter het succes van Andy Murray, de Schotse nummer één van de wereld. Het succesduo werd vorig seizoen herenigd na een break van twee jaar. Resultaten volgden snel na de terugkeer: Wimbledon-zege, het WK en de nummer 1-positie op de wereldranglijst.

De Kroaat Ivan Ljubicic zit sinds vorige winter in het begeleidingsteam van Roger Federer. Als speler reikte Ljubicic tot de derde plaats van de wereldranglijst. Opvallend: Ljubicic is een goede vriend van Novak Djokovic, één van de belangrijkste rivalen van Federer.

Voormalig nummer één van de wereld Carlos Moya vertrok deze winter als coach van Milos Raonic. Hij stapte over naar het begeleidingsteam van landgenoot Rafael Nadal, die zo gebrand is op nieuw succes na enkele magere seizoenen. Moya won in 1998 Roland Garros.