Vrouw dader bloedbad Orlando opnieuw opgepakt

De FBI heeft maandag de vrouw aangehouden van Omar Mateen, de man die vorig jaar een bloedbad aanrichtte in een club in Orlando. Minister van Justitie Loretta Lynch heeft dat tegenover televisiestation MSNBC bevestigd. De vrouw, Noor Salman, is aangehouden voor onder meer medeplichtigheid.

Mateen opende op 12 juni het vuur in de nachtclub Pulse, waar voornamelijk homoseksuelen kwamen. Daarbij kwamen 49 mensen om het leven en raakten tientallen gewond. IS eiste de aanslag op.

Salman werd kort na de gebeurtenis opgepakt omdat ze op de hoogte zou zijn geweest van de plannen van haar man, maar ontkende later elke betrokkenheid. Maandag is ze alsnog opgepakt in haar huis in San Francisco op verdenking van medeplichtigheid en belemmering van de rechtsgang. Zij wordt dinsdag opnieuw gehoord.

De vrouw zou berichten van Mateen hebben ontvangen vanuit de Pulse, terwijl daar de schietpartij aan gang was. Ook zou Salman meermaals met hem hebben gebeld terwijl hij in de nachtclub was. Mateen zelf werd later die nacht in een vuurgevecht met de politie gedood.