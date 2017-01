Verboden te appen naar de baas

Niet appen in de auto, niet appen op de fiets. En nu is het ook nog verboden te appen op je werk. Dat laatste geldt voor medewerkers van Deutsche Bank. Zij mogen, zo meldt persbureau Bloomberg, geen werkafspraken meer maken via chatdiensten of sms. Ze mogen zelfs hun privételefoon niet meer gebruiken om even iets op het werk te regelen via iMessage, WhatsApp of Google Talk.

De reden ligt voor de hand. Deutsche Bank is stout geweest, erg stout: rommelhypotheken in de VS, verdwenen bewijsmateriaal na gesjoemel met de Libor-rente. De bank moet transparanter worden en e-mails zijn beter te archiveren en te controleren dan app-berichten of sms’jes.

E-mail is er voor de onschuldige berichten

Werken zonder Skype, Slack of tekstberichten lijkt me een crime. Als het gaat om iets gevoeligs stuur ik liever een versleuteld appje dan een mail. E-mail is er voor de onschuldige berichten – niks pijnlijks, niks laakbaars, hoe saaier hoe beter. Ik ga ervan uit dat al mijn mail gelezen kan worden door buitenstaanders. Is het niet door de baas, dan wel door een hacker.

Te vaak zijn de afgelopen jaren mailarchieven gestolen en online gedumpt. Zo kun je op WikiLeaks honderdduizenden mails van het gehackte Sony teruglezen, inclusief handige zoekfunctie. Je privémail gebruiken voor het werk is ook geen aanrader – vraag maar aan Hillary Clinton of Henk Kamp.

Veel organisaties juichen nieuwe communicatiemiddelen aanvankelijk toe. Uitgerekend banken gebruiken WhatsApp om hun klanten betalingen te laten doen: ABN-Amro heeft Tikkie, ING bedacht Twyp maar is daar nu mee gestopt. Ook andere ‘gevoelige’ instellingen, zoals artsen, zijn terughoudender geworden met WhatsApp. Het gebruiksgemak weegt niet op tegen de privacyrisico’s.

Privé en werk lopen volledig door elkaar – niet alleen op je telefoon en computer, maar ook in je hoofd

Consumentensoftware de werkvloer

Je baas mag bepalen welke communicatiemiddelen je gebruikt voor je werk. Maar de praktijk is vaak anders. De smartphone ontketende de bring your own device-rage: personeel neemt hun favoriete apparaat mee naar het werk. Dat veroorzaakte de bring your own software-hausse: medewerkers kiezen hun favoriete berichten-apps om met collega’s te communiceren. Zo overspoelde consumentensoftware de werkvloer. Deutsche Bank staat voor de lastige taak om tien jaar mobiele revolutie terug te draaien.

Ik zie de keuzevrijheid van software en werktijd als een van de belangrijkste voordelen van mijn baan. Het nadeel: privé en werk lopen volledig door elkaar – niet alleen op je telefoon en computer, maar ook in je hoofd. Je bent thuis en toch afwezig. Staat uit en toch aan.

Met name op zondagavonden, als ik dit stukje tik en de chef om een weekplanning zit te springen, verlang ik hevig naar Frankrijk. Daar heb je sinds 1 januari het recht om na werktijd offline te zijn. Als de chef zich na het avondeten toch nog meldt, mag je hem keihard negeren: verboden te appen naar de baas.