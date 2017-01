Syrische rebellen naar vredesbesprekingen Kazachstan

De Syrische rebellen zijn van plan deel te nemen aan de vredesbesprekingen in de Kazachstaande hoofdstad Astana van 23 januari. “De meerderheid van de rebellengroepen heeft besloten naar de onderhandelingen te komen”, zo citeert persbureau Reuters maandag een woordvoerder van de Fastaqim-beweging, die tegen de regering van president Bashar al-Assad strijdt.

Ook een anoniem lid van het Vrije Syrische Leger bevestigt tegenover Reuters de komst van de rebellen naar de besprekingen. Hij zegt dat de rebellen vooral willen aandringen op naleving van het staakt-het-vuren dat sinds eind december van kracht is in Syrië. De rebellen beschuldigen het regime van schendingen van de wapenstilstand. Volgens Assad is het precies andersom.

“Astana is een onderdeel van het proces om het bloedvergieten door het regime en zijn bondgenoten te beëindigen”, zegt een leider van een andere rebellengroep tegen persbureau AFP. “We willen een einde maken aan hun reeks van misdaden.”

Symbolisch

De positie van de gematigde rebellen is niet sterk meer, zeker na hun de nederlaag in Aleppo eind vorig jaar. Dat de Syrische rebellen de onderhandelingen bijwonen, is dan ook vooral symbolisch, zegt Floris van Straaten. Hij volgt voor NRC het conflict in Syrië.

“De gematigde rebellen zijn niet zo’n belangrijke speler meer. Het Vrije Syrische Leger heeft nooit veel voorgesteld. Bij de radicaal-islamistische oppositie zitten de echte vechtersbazen.”

Radicale bewegingen als IS en Al-Qaeda zullen hoe dan ook niet aanschuiven bij het vredesoverleg in Astana. Zij maken ook geen onderdeel uit van het staakt-het-vuren van afgelopen december.

De besprekingen in Astana zijn een initiatief van Rusland, Turkije en Iran. Op 20 december ondertekenden de landen een verklaring waarin stond dat zij een deal tussen de Syrische regering en de opstandelingen willen begeleiden. Rond die tijd namen troepen van Assad in Oost-Aleppo het laatste grote rebellenbolwerk in.