‘Schutter Club Reina opgepakt in Turkije’

De vermoedelijke dader die tijdens nieuwjaarsnacht 39 mensen doodde in nachtclub Reina in Istanbul is maandagavond bij een politieactie opgepakt. Abdoelkadir Masjaripov werd samen met zijn zoon gearresteerd in Esenyurt, ten westen van Istanbul. Dat meldt de Turkse krant Hurriyet. Het is nog niet bekend onder welke omstandigheden zij zijn opgepakt.

Ongeveer 700 gasten vierden tijdens de jaarwisseling het nieuwe jaar toen een schutter kort na 01.00 uur het vuur opende, nadat hij een politieman en een beveiliger bij de ingang had doodgeschoten. De aanslagpleger gebruikte bij de aanslag een automatisch wapen en gooide verdovingsgranaten in de club om zijn wapen te herladen. Uit zijn optreden zou blijken dat hij veel militaire ervaring heeft. Hij wist in de chaos te ontkomen. Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag opgeëist.

Kort na de schietpartij verspreidde de Turkse veiligheidsdiensten beelden van de vermoedelijke dader, die al snel als Masjaripov werd geïdentificeerd. Hij zou een Oeigoer zijn. Oeigoeren vormen een Turkse, islamitische minderheid in Centraal-Azië en in de West-Chinese provincie Xinjiang. Het is bekend dat een aantal van hen zich heeft aangesloten bij terreurbeweging Islamitische Staat.



Dit bericht wordt uitgebreid.