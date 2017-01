Scholierencomité LAKS wil meedoen aan verkiezingen

Het Landelijk Aktiecomité Scholieren (LAKS) wil meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Dat heeft het scholierencomité maandag bekendgemaakt. LAKS wil een einde maken aan de focus op slagingspercentages en geld in het onderwijs en heeft er geen vertrouwen in dat de huidige politieke partijen dat zullen doen.

In het officiële persbericht stelt LAKS dat de nadruk weer moet liggen op het onderwijs:

“Leerlingen worden in een keurslijf gestopt en moeten ten koste van alles zo snel mogelijk met een diploma van school. Slagingspercentages zijn heilig in Nederland. Scoor je slecht, dan kom je als school niet hoog op de lijstjes en kun je de instroom van leerlingen (en dus geld) wel vergeten.”

In een reactie laat LAKS-voorzitter en lijsttrekker Sven Annen (18) weten dat het scholierencomité niet met een partijnaam gaat meedoen aan de verkiezingen, maar als ‘blanco lijst’. De uiterlijke datum voor het indienen van een partijnaam verstreek namelijk op 19 december. Op de lijst staan tien kandidaten, die op 15 maart allen de minimale verkiesbare leeftijd van 18 jaar zullen hebben bereikt.

Volgens Annen is LAKS nu bezig de benodigde ondersteuningsverklaringen rond te krijgen en geldschieters te vinden. De ondersteuningsverklaringen moeten uiterlijk 30 januari worden ingeleverd. Ook moet uiterlijk veertien dagen daarvoor, vandaag, een waarborgsom van 11.250 euro zijn betaald.

LAKS wil met een twintigpuntenplan een aanzet geven tot verandering in het onderwijs en het “verschrikkelijke rendementsdenken” keren. Een van de punten is het afschaffen van de rekentoets bij de centrale examens, zegt Annen:

“De rekentoets bestaat nu een aantal jaar. De toets telt even zwaar mee als een vak als Nederlands, waar je zes jaar mee bezig bent. Die nadruk op toetsen in plaats van onderwijs willen we stoppen.”