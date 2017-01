Rolls-Royce schikt voor 760 miljoen in omkoopschandaal

Het Britse industrieconcern Rolls-Royce heeft wegens vermeende omkooppraktijken schikkingen getroffen met de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Brazilië. Het gaat om een bedrag van omgerekend meer dan 760 miljoen euro, schrijft de onderneming maandag op haar website.

Om contracten binnen te kunnen slepen, zou Rolls-Royce in verschillende landen steekpenningen hebben uitgedeeld. In Brazilië werd het bedrijf in verband gebracht met het omvangrijke omkoopschandaal rond staatsolieconcern Petrobras. Via een invloedrijke zakenman zou Rolls-Royce officials van het oliebedrijf hebben omgekocht.

Fraudewaakhond

497,3 miljoen pond (565,6 miljoen euro) betaalt het bedrijf aan de fraudewaakhond in het VK, 170 miljoen aan de VS en 25,6 miljoen aan de Braziliaanse autoriteiten. Een rechter in het VK moet de schikkingen nog goedkeuren. In 2015 draaide het concern een omzet van 13,4 miljard pond.

Het gaat in deze zaak niet om de autobouwer Rolls-Royce. De automobieldivisie valt sinds begin jaren zeventig niet meer onder het industrieconcern, dat onder meer vliegtuigen en schepen maakt. Het Duitse BMW produceert tegenwoordig de bekende, luxueuze auto’s.