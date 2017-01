Rechter: Egypte mag eilandjes niet aan S-Arabië geven

Tiran en Sanafir, twee strategisch gelegen eilandjes in de Rode Zee, mogen van de rechter in Egypte niet aan Saoedi-Arabië overhandigd worden. Dat melden Egyptische media maandag. De rechter verwerpt daarmee het beroep van de regering, dat werd ingesteld nadat een lagere rechter in juni hetzelfde besluit nam. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

Of de eilandjes nu definitief niet aan Saoedi-Arabië worden overhandigd, is onzeker. Ondanks de eerdere beslissing van de rechtbank werd de wet die de overdracht moet regelen eind december ter ratificatie naar het Egyptische parlement gestuurd. Daarbij zei de regering dat een rechtbank niet over zaken van soevereiniteit gaat.

De ligging van Tiran en Sanafir. Tekst gaat verder onder kaart.



Protesten

De aankondiging in april van vorig jaar dat Tiran en Sanafir voortaan Saoedisch grondgebied zouden zijn, leidde tot grootschalige protesten in Egypte. Volgens tegenstanders van president Sisi zouden de eilandjes uitgeruild zijn voor financiële steun van Saoedi-Arabië. Sisi bestrijdt dat: de eilandjes zouden altijd Saoedisch geweest zijn, alleen paste Egypte er sinds 1950 op. Volgens persbureau Reuters brak er gejuich uit toen de rechtbank maandag het vonnis uitsprak.

Hoewel de eilandjes onbewoond zijn, vormen ze een belangrijk strategisch punt in de toegang tot de Golf van Akkaba, die leidt naar Israël en Jordanië. Onder meer de afsluiting van de golf door Egypte voor Israëlische schepen leidde tot de Zesdaagse Oorlog tussen Israël, Egypte en andere Arabische staten in 1967. Israël veroverde de eilandjes in die oorlog en gaf ze in 1982 weer terug.