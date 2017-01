Probleemoplosser nu zelf in de penarie

In plaats van de problemen bij het Spaans-Russische bedrijf ZED+ op te lossen, is de Nederlandse topadvocaat Peter Wakkie er zelf in verstrikt geraakt. Zo erg, dat hij maandagochtend op het vliegveld in Madrid is aangehouden door de Spaanse autoriteiten.

Peter Wakkie is een gerespecteerd advocaat en president-commissaris bij onder meer WoltersKluwer en TomTom. Eerder was hij ook commissaris bij ABN Amro. Nadat hij de omstreden salarisverhoging voor de top van de bank publiekelijk verdedigd had, moest hij weg. Voor hij zijn eigen advocatenkantoor oprichtte, was hij partner bij het kantoor De Brauw Blackstone Westbroek op de Zuidas. Als bestuurder heeft Wakkie ook ervaring: van 2003 tot 2009 hielp hij Ahold de puinhoop opruimen na de boekhoudfraude.

Een puinhoop opruimen was bij het in Nederland gevestigde telecombedrijf ZED+ ook zijn taak. In 2014 benoemde de Ondernemingskamer hem als bestuurder. De aandeelhouders van ZED+, een rijke Spaanse familie en een paar Russische partijen, hadden zoveel ruzie dat een ‘onafhankelijke’ bestuurder de leiding moest overnemen. Wakkies opdracht was de grote financiële problemen van ZED+ oplossen of een koper te zoeken voor het bedrijf, met een jaaromzet van 400 miljoen euro en 1.000 werknemers.

Maar ZED+ is nog steeds niet verkocht, en ook de ruzie tussen de aandeelhouders is nog niet gesust. Sterker, Wakkie heeft zélf ruzie gekregen en werd maandagochtend dus opgewacht nadat hij vanuit Amsterdam naar Madrid was gevlogen, zo onhulde de Spaanse nieuwssite El Confidencial kort na het voorval. Bronnen bij de Spaanse politie bevestigen zijn aanhouding.

Extern onderzoek

Volgens El Confidencial vermoeden de Spaanse autoriteiten dat Wakkie een extern onderzoek naar mogelijke omkoping door het Russische deel van het concern heeft gedwarsboomd. Bij het onderzoek zouden ook de Amerikaanse en Nederlandse autoriteiten betrokken zijn. Die berichten zijn onbevestigd.

Een betrokkene die anoniem wil blijven, bevestigt wel de Amerikaanse justitie „een breed onderzoek” is begonnen naar mogelijke overtredingen van de Amerikaanse anti-omkopingswet (de Foreign Corrupt Practices Act). Via die wet zijn de afgelopen jaren tal van buitenlandse bedrijven aangepakt.

Volgens de betrokkene is dat onderzoek een uitvloeisel van de recente omkopingszaak bij het in Nederland gevestigde telecombedrijf Vimpelcom. Dat bedrijf schikte vorig jaar voor 716 miljoen euro om strafvervolging af te kopen, waarvan de helft naar het Nederlandse Openbaar Ministerie ging. Het was de hoogste Nederlandse schikking ooit. „De Amerikanen onderzoeken of dit soort fraude op bredere schaal plaatsvindt”, zegt de betrokkene.

De grote man achter Vimpelcom is de Russische multimiljardair Michail Fridman. Vimpelcom is weer een van de (kleinere) aandeelhouders in ZED+, met een belang van 5 procent.

Wakkie en Fridman zijn ook op een andere manier aan elkaar gelieerd. Wakkie was bestuurder van een Nederlandse stichting die verbonden is aan LetterOne, een investeringsmaatschappij van Fridman. Die stichting was opgericht om zakelijke belangen te beschermen tegen Europese sancties tegen Rusland.

Wakkie heeft eerder gezegd dat hij Fridman nooit heeft ontmoet. Hij ging alleen in het bestuur van de stichting, zei hij, omdat een notaris hem dat had gevraagd.

Het Spaanse kamp vertrouwt het niet en verdenkt Wakkie van een dubbele agenda. Volgens de Spanjaarden heeft Wakkie de door hun gewenste overnames geblokkeerd. In plaats daarvan zou hij vooral kijken naar wat de Russische aandeelhouders willen, zo schrijft El Confidencial. Ook deze aantijgingen zijn niet bewezen.

‘Integer gehandeld’

De advocaat van ZED+, Mijke Sinninghe Damsté, is „in shock door gang van zaken” in Madrid, zegt ze. Ze wijst erop dat Wakkie door de Ondernemingskamer is benoemd en „volstrekt onafhankelijk” is. Hij heeft „integer gehandeld”. Wakkie was zelf niet bereikbaar voor commentaar. Het is onduidelijk of hij vastzit.

Advocaat Jurjen Lemstra, die optreedt namens de Russische aandeelhouders, zegt dat Wakkie zich „van begin af aan juist heel neutraal” heeft opgesteld. Hij vermoedt dat de Spaanse aandeelhouders achter zijn aanhouding zitten en dat er van de aantijgingen „niets” zal overblijven. Maar de „beschadiging” van Wakkie is nu al een feit. Lemstra: „Dit is de zoveelste trieste escalatie van dossier.”