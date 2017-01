‘Oh, what a goal! A quite sensational strike’

Danny Blind gaat toch een probleempje krijgen met het selecteren van zijn beoogde nummer één spits Vincent Janssen. Bij Spurs loopt het van geen kanten en dit weekend liet zijn directe concurrent Harry Kane even een hattrick noteren, waarvan de laatste goal best aardig was. Dan toch maar weer Bas Dost proberen te mobiliseren; die maakt dan wel geen indruk in Oranje maar scoorde dit weekend twee keer en is topscorer in Portugal.

In Parijs blijft Julian Draxler lekker bezig en uit eigen land kwam fraais van PSV en Alireza Jahanbakhsh (AZ). En het Everton van Ronald Koeman maakte het leven van oud-ploeggenoot Pep Guardiola in Engeland nog eens extra zuur (3-0) met best een aardige treffer van de 18-jarige Tom Davies. En de Afrika Cup is dit weekend begonnen: aardig doelpunt van Leicester City’s Riyad Mahrez (Algerije).

3. Paul Arriola (TIJUANA v Puebla 3-2)

Je komt ze niet veel tegen: Amerikaanse voetballers die naar de Mexicaanse competitie verkassen. Meestal is het andersom, maar Arriola had het na zijn jeugdopleiding bij LA Galaxy wel gezien en koos voor Tijuana. Inmiddels is hij international voor Team USA en dat is op zich begrijpelijk:

2. Martin Montoya (VALENCIA v Espanyol 1-0)

Aan het begin van deze eeuw stond Valencia twee keer achter elkaar in de finale van de Champions League, maar de club bevindt zich reeds jaren diep in het rechterrijtje van de Primera Division. Twee weken geleden stapte er al weer een coach op: de zevende sinds Unai Emery medio 2012 naar Sevilla verkaste om daar drie keer de Europa League te winnen. Dat Los Che nog steeds kunnen voetballen, bleek zondagmiddag:

1. Andy Carroll (WEST HAM UNITED v Crystal Palace 2-0)

Zal voor altijd te boek staan als een van de grootste miskopen in de geschiedenis van de Premier League. Zes jaar geleden brak Liverpool het clubrecord (ca. 40 miljoen) door Carroll in Newcastle op te halen, maar dat werd helemaal niks. Sindsdien is de spits vooral geblesseerd. Ook bij West Ham, dat Liverpool en Carroll na anderhalf jaar voor de helft van de prijs van elkaar verloste. Maar ja, áls hij fit is laat Andy gelukkig met regelmaat zien waarom hij ooit zoveel waard was en dat zagen ook de Britse commentatoren:

