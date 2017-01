‘Nederlandse topadvocaat Peter Wakkie opgepakt in Madrid’

De Nederlandse topadvocaat Peter Wakkie is opgepakt in Madrid. Dat meldt de Spaanse nieuwssite El Confidencial maandag. Bronnen bij de Spaanse politie bevestigen de arrestatie. Hij zou vanochtend om tien over tien zijn gearresteerd nadat hij vanuit Amsterdam naar Madrid was gevlogen.

Wakkie, voormalig bestuurslid van Ahold, is een door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder van het in Nederland gevestigde ZED+, een techbedrijf dat zich vooral bezighoudt met mobiele applicaties. Als bestuurder zoekt Wakkie een koper voor het in financiële problemen verkerende ZED+, dat een Spaanse en een Russische tak heeft.

Vimpelcom

Eerder kreeg Wakkie ruzie met mede-bestuurders en commissarissen over welke partij ZED+ zou mogen kopen. In een rechtszaak bij de Nederlandse Ondernemingskamer in 2015 werd Wakkie beticht van een dubbele agenda. Hij zou niet in willen gaan op een Chinees bod, omdat hij ZED+ zou willen verkopen aan het Russische LetterOne, waarvan hij een stichting bestuurt.

In een eerder artikel in El Confidencial wordt Wakkie gelinkt aan het Russische telecombedrijf Vimpelcom, dat ook zetelt in Amsterdam en een belangrijke klant is van ZED+. Dit bedrijf schikte vorig jaar een omkopingszaak voor 716 miljoen euro met het Nederlandse Openbaar Ministerie, de hoogste schikking ooit.

Peter Wakkie is zelf niet bereikbaar voor commentaar. Ook het advocatenkantoor van Wakkie is niet bereikbaar voor commentaar.