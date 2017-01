Nederlandse sportpers: Sven Kramer sporter van het jaar

Schaatser Sven Kramer is door de stichting Nederlandse Sport Pers uitgeroepen tot Sportpersoonlijkheid van het jaar. Kramer ontving zijn prijs tijdens het Sport en Media Nieuwsjaarsdiner, dat maandagavond in Rotterdam plaatsvond.

De 30-jarige schaatser volgt daarmee Max Verstappen op, hij won de prijs vorig jaar. De prijs is een voortzetting van de NSP Persprijs, waarmee Nederlandse sporters worden geëerd voor hun omgang met de media. “Sven Kramer is nooit gemakkelijk, verre van soepel, maar altijd karaktervol en uitgesproken in zijn optreden naar het vragenstellende gehoor in de sportjournalistiek”, schreef de jury in het rapport.

“Steeds meer is de Nederlandse sportpers ervan overtuigd dat Kramer het kloppend hart vormt van een bijzonder hoofdstuk in de Nederlandse schaatssport. Hij overstijgt het schaatsen zelfs royaal. Schaatsen is Sven, zo stelt het publiek vast.”

Fabian van der Poll Sportjournalistiek talent van het jaar

NRC-redacteur Fabian van der Poll is uitgeroepen tot Sportjournalistiek talent van het jaar. Hij wordt door de jury geprezen om zijn stijl, originaliteit en integere manier van schrijven. Hij maakte eind vorig jaar onder meer het verhaal over HFC Haarlem, waar begin deze eeuw een materiaalman meerdere jeugdspelers misbruikte. De jury spreekt van een ‘beklemmend en onthutsend’ artikel.

De jury:

“De reconstructie, geschreven door een jonge collega die nog maar enkele jaren in het vak actief is, is een toonbeeld van volwassen onderzoeksjournalistiek.”

Het ging in totaal om zeventien slachtoffers, van wie de overgrote meerderheid voetbalde in de jeugdopleiding van de toenmalige profclub.



De badkamerdeur mocht nooit op slot Lees hier het verhaal dat Fabian van der Poll schreef over misbruik bij HFC Haarlem:

Thijs Zonneveld (AD), die de veelbesproken biografie van ex-wielrenner Thomas Dekker schreef, werd uitgeroepen tot Sportjournalist van het jaar. Het boek werd door de jury onder meer geruchtmakend, onthullend en moedig genoemd.

Eerder werden sporters als Arjen Robben, Frank en Ronald de Boer, Ireen Wüst, Leontien van Moorsel en Epke Zonderland uitgeroepen tot Sportpersoonlijkheid van het jaar.