Nederland krimpt

Verdeeld Nederland Krimp, zorg, mobiliteit, krijgsmacht, immigratie, klimaat en de Nederlandse identiteit. Onderwerpen die kiezers raken en die NRC voor de verkiezingen in fotoverhalen belicht.

Nederland heeft een grijze rand. De krimpregio’s vergrijzen. De jongeren trekken er weg. In sommige dorpen ontbreken winkels, scholen en bussen. Fotograaf John van Hamond zocht deze plekken op en fotografeerde hoe de krimp hier zichtbaar is.

Duurzame Dorpsauto

Netterden, Gelderland

Vrijwilliger Hennie Geurtsen is chauffeur van de dorpsauto en vervoert Wim Wieggers en Wim Dellemann naar de dichtstbijzijnde bushalte.



De dorpsauto is een initiatief van provincie Gelderland en de stichting ’t Gemeynt uit Netterden, ter vervanging van de buurtbus. Netterden, vijfhonderd inwoners groot, heeft geen openbaar vervoer en de eerste bushalte is meer dan vier kilometer verderop. De dorpsauto rijdt van deur tot deur, langs mensen die om een rit hebben gevraagd.

Kaasvoordeel

Graauw, Zeeland

Rudy van der Plas uit Terneuzen rijdt met zijn kaaswinkel door Graauw. In dorpen als deze kan hij zijn kaas wel slijten. Sinds een paar jaar is de lokale supermarkt gesloten en gaan de inwoners van Graauw naar Hulst voor boodschappen, zo’n acht kilometer verderop. Zo ook Melde Engels. Zij woont al 46 jaar in Graauw. Zij rijdt éénmaal per week met de auto naar Hulst voor boodschappen. Hoe denkt zij over de krimp in Graauw? Ze vindt dat delen van de wijk er verwaarloosd uit zien en dat de gemeente dat moet aanpakken.

De Belgen

Graauw, Zeeland

Marc en Mieke Lesaffre wonen nu vier jaar in Graauw. Hiervoor woonden ze in Antwerpen. De huizen zijn hier een stuk voordeliger dan in België. Momenteel zijn ze bezig met het bouwen van een garage en een sauna. Het uitzicht is hier prachtig, zeggen ze. Ze komen met regelmaat in België voor een bezoek aan vrienden of familie. Ze missen een goede bakker in Graauw, dat wel. Eén keer per maand halen ze, op zondag, pistoletjes in België.

Het Spick

Beesel, Limburg

Op basisschool Het Spick in Beesel is het aantal leerlingen de afgelopen acht jaar van driehonderd naar honderdzestig gedaald. Hierdoor kwam een flink aantal klaslokalen leeg te staan. Naast ontgroening kampt Beesel ook met vergrijzing. Zorgcentrum St. Lucia had ruimte tekort voor dagbesteding en vond deze hier. Zo’n 25 bejaarden zijn drie dagen per week te vinden in de basisschool, waar ze helpen met handwerken en voorlezen. De kinderen helpen op hun beurt bij het voorbereiden van de middaglunch voor de ouderen.

Lage Weg

Wedde, Groningen

Mary en Jos Kop uit Wedde, Groningen, hebben in de vijf jaar dat hun huis in de verkoop stond slechts twee bezichtigingen gehad. Het huis is nu uit de verkoop gehaald, maar in het voorjaar gaat het er weer in. De zeventigers willen op termijn weg uit Wedde. Hun kinderen wonen in Naaldwijk en in Weert. In Wedde zijn de voorzieningen de afgelopen jaren flink afgenomen. Voor de boodschappen ga je naar Winschoten, zo’n tien kilometer verderop.

H.J. Siemonstraat

Finsterwolde, Groningen

In de H.J. Siemonstraat in Finsterwolde, Groningen, worden 22 huurwoningen gesloopt. Volgens de woningcorporatie zijn de verouderde woningen niet meer toekomstbestendig te maken. Het alternatieve plan om zelf het beheer van de huizen over te nemen, is niet van de grond gekomen. Het huis van mevrouw Veenhuizen wordt ook gesloopt. Dochter Aaltje ruimt samen met haar broer Nanno en buurman Ray het huis leeg. Spullen die weg mogen, gaan in de gehuurde container.

Eén op drie

Tussen 2014 en 2040 daalt in een derde van alle gemeenten het aantal inwoners, verwachten het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving. Meestal zijn dat plattelandsgemeenten. Vooral hoogopgeleiden en jongeren trekken naar de Randstad. Daar neemt de bevolking juist toe.



T. C. Ready

Scheemda, Groningen

Tennisclub T.C. Ready in Scheemda, Groningen, trekt steeds minder leden. Dertig jaar geleden had de club driehonderdtachtig leden. Nu nog maar honderddertig. Volgens Fré Elzer (links op de foto) heeft dit te maken met het vertrek van de jonge mensen richting de stad. Studenten blijven na hun studie vaak hangen. Maar, zeggen de tennissers, de kinderen spelen tegenwoordig ook liever op hun tablet. De tennisclub heeft vijf banen. Dat is erg ruim voor honderddertig. Dries Griever (rechts) legt uit dat de tennisbond rekent met één baan per negentig leden en zouden twee banen dus voldoende moeten zijn. De pensioengerechtigde vrijwilligers werken elke maandagochtend een paar uur op de tennisbaan. Zo kunnen ze met de jaarlijks toegekende subsidie, die gebaseerd is op twee banen, de club toch staande houden. Het is ook gezellig. Koffie drinken voor en na de werkzaamheden hoort er bij.

Bakkerij Heyerman

Gendringen, Gelderland

Marijke Sesink runt bakkerij Heyerman in Gendringen. De bakkerij is tegenwoordig alleen halve dagen geopend. Veel winkels in het dorp zijn verhuisd naar Ulft, waar ook de bewoners van Gendringen hun boodschappen doen. Het brood wordt dan vaak ook daar gekocht. Het pand naast de bakkerij staat nu een jaar leeg. Of en wanneer het in gebruik wordt genomen, is niet duidelijk. Klant Ria Willemsen vult aan: Ik heb al heel wat winkels zien verdwijnen in Gendringen. Dat komt het dorp niet ten goede.



18,1 miljoen

De bevolking van Nederland als geheel zal groeien. De planbureaus Het verwachten tussen 2016 en 2040 een groei van 17,0 miljoen naar 18,1 miljoen. Deze groei doet zich vooral voor in de vier grote steden; ook in de meeste middelgrote gemeenten in de Randstad wordt een stijging van het inwonertal voorzien.



De Spiestraat

Kerkrade, Limburg

Frans en Finni Mengers wonen heel hun leven al in Kerkrade, evenals hun drie kinderen. Ze lopen met hun honden door de Spiestraat in Chevremont, een wijk van Kerkrade. De flats in dit deel van de straat staan leeg en worden op termijn gesloopt. In andere delen van de wijk worden gebouwen weer opgeknapt, vertellen ze.