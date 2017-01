Strengere regels Chinees voetbal door ‘irrationele uitgaven’

De Chinese voetbalbond wil met een aantal maatregelen de recente “irrationele bestedingen” van clubs in de Chinese competitie indammen. Dat stelt de bond maandag in een verklaring, meldt persbureau Reuters. Onder meer regels over het opstellen van het aantal buitenlanders worden aangescherpt.

Voorheen mochten Chinese clubs in totaal vijf buitenlanders per wedstrijd gebruiken. In de basis mochten er maximaal drie staan en één buitenlander uit een Aziatisch land. Daarnaast mocht er nog één buitenlander via een wissel in het veld komen.

De regel is nu zo gewijzigd dat er in totaal nog maar drie buitenlanders per wedstrijd mogen spelen. Staan er drie in de basis, dan kan een buitenlander niet meer via een wissel ingebracht worden. Er mogen vijf niet-Chinezen in de wedstrijdselectie zitten. Een maatregel die daarmee samenhangt is dat er nu altijd minstens één Chinees jonger dan 23 jaar in de basis moet staan. Er moeten er in ieder geval twee in de wedstrijdselectie zitten.

Koopwoede

De clubs in de Chinese competitie doen hard hun best buitenlandse topvoetballers aan te trekken. Daarvoor geven ze enorme bedragen uit. In de huidige transferperiode werden onder meer de Braziliaan Oscar, de Argentijn Carlos Tevez, de Nigeriaan John Obi Mikel en de Belg Axel Witsel aangekocht door Chinese clubs. Oscar zou zo’n 400.000 euro per week verdienen, Tevez bijna het dubbele. Chelsea-spits Diego Costa zou ook in de belangstelling van een Chinese club staan.

Ajax verkocht de Servisch-Nederlandse middenvelder Nemanja Gudelj aan Tianjin Teda. In drie jaar verdient hij daar naar verluidt 17 miljoen euro. Eerder transfereerden de Italiaanse oud-Feyenoord-spits Graziano Pelle en de Braziliaanse aanvaller Hulk al naar China. Clarence Seedorf ging als trainer aan de slag in de op een na hoogste Chinese voetbaldivisie, maar werd na een paar maanden al ontslagen.

WK 2050

China heeft grootste plannen op voetbalgebied. Op dit moment staat het land 81ste op de wereldranglijst. President Xi Jinping wil dat China binnen afzienbare tijd een grootmacht in het voetbal is en uiterlijk in 2050 het WK wint. Het aantal voetbalscholen in China moet in 2025 van 200 naar 20.000 zijn gestegen.

Buitenlandse ervaring helpt het Chinese voetbal vooruit, maar tegelijkertijd bestaat de vrees dat het huidige beleid van Chinese clubs ervoor zorgt dat Chinees talent geen kans krijgt. Daarom klonk er al langere tijd een roep om strengere regels.