IMF: hogere economische groei in 2017, maar slag om de arm

Voor 2017 verwacht het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wereldwijd een hogere economische groei dan voorgaande jaren, maar het waarschuwt dat een factor deze prognose kan doen bijstellen: het beleid van aanstaand Amerikaans president Donald Trump. Het IMF publiceerde maandag een update van zijn jaarlijkse rapport waarin het de economische verwachtingen voor de aankomende jaren uiteenzet.

In dit rapport houdt het fonds zich vast aan de prognoses die het deed in oktober vorig jaar. De verwachte groei leunt voornamelijk op twee pijlers: opkomende economieën die het goed blijven doen en het aanhoudend herstel in Europa en de VS. Het IMF rekent erop dat de internationale economie in 2017 met 3,4 procent groeit, en in 2018 met 3,6 procent.

Growth expected to pick up in 2017 at 3.4% and in 2018 at 3.6%. #WEO https://t.co/QQfkyYeYKH pic.twitter.com/p0gE0ObSP9 — IMF (@IMFNews) January 16, 2017

Veel onzeker

Maar, zo stelt IMF-hoofdeconoom Maurce Obstfeld, de onzekerheid over de ramingen is groot. Op korte termijn verwacht het IMF dat door Trumps beleid de groei aantrekt. De kans bestaat dat daarmee ook de inflatie toeneemt, waardoor rente in de VS sneller omhoog gaat dan op dit moment wordt verwacht. Mocht dit zo zijn, dan kan het onder meer betekenen dat de dollar duurder wordt en dat de groei lager uitvalt. Lees ook deze analyse van NRC-redacteur Maarten Schinkel, over de IMF-prognoses uit oktober: IMF vreest neerwaartse spiraal van economie en politiek

Voor de Nederlandse economie deed het IMF geen prognose, nadat het in oktober een groei van 1,6 procent had voorspeld. De economie van de Eurozone groeit in 2017 met 1,6 procent - lager dan de 1,7 procent van vorig jaar.