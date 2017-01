‘Helft psychiatrische patiënten mijdt zorg om hoge kosten’

Bijna de helft van de mensen met psychische problemen zoekt geen medische hulp vanwege de hoge kosten. Dat schrijft Trouw op basis van een onderzoek dat koepelorganisaties Landelijk Platform GGz en Ieder(in) maandag publiceren.

In het onderzoek werden 10.000 patiënten ondervraagd. Vergeleken met het aantal mensen met psychische klachten dat om financiële redenen zorg mijdt, ligt dat aantal bij mensen met lichamelijke klachten een stuk lager: ‘slechts’ eenderde van deze groep zoekt geen medische hulp vanwege de hoge kosten. Vooral mensen met complexe stoornissen stellen dat goede zorg soms of nooit beschikbaar is.

Problemen psychiatrische zorg

Vorig jaar juni bleek uit een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat de helft van de ruim veertienhonderd ondervraagde huisartsen geen tijd heeft psychiatrische patiënten te helpen. Volgens de GGz brengt de situatie waarin patiënten soms lang op een behandeling moeten wachten risico’s met zich mee. Bovendien worden de klachten complexer, zo liet GGz-directeur Marjan ter Avast toen weten:

“De gevolgen voor patiënten kunnen dramatisch zijn: meer psychoses, suïcides, panieksituaties dwangopname, sociaal isolement.”

Mensen met lichte psychische klachten worden verwezen naar hun huisarts, om zorginstellingen niet onnodig te belasten. Volgens het LHV heeft dit echter tot gevolg dat patiënten vaak tot acht weken moeten wachten voor ze worden doorverwezen naar een specialist.