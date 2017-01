Gene Cernan (82), laatste man die op de maan liep, overleden

Gene Cernan in 1972, tijdens zijn laatste maanexpeditie. Het vuil op zijn pak is maanstof.

Gene Cernan, de laatste astronaut die een wandeling over de oppervlakte van de maan maakte, is op 82-jarige leeftijd overleden. Op Twitter schreef de Amerikaanse ruimtevaartmaatschappij NASA maandag “bedroefd” te zijn over het sterven van Cernan.

De gepensioneerde astronaut bezocht de maan voor het laatst in 1972, toen hij commandant was van de Apollo 17-missie. Samen met Harrison Schmitt (nog in leven) bleef hij toen ruim drie dagen op de maan en maakte hij vanaf de landingsplek met een karretje excursies naar onder meer het Taurus-Littrow gebergte.

Drie keer in de ruimte

In totaal was hij drie keer in de ruimte, waarvan twee keer op de maan. Voordat Cernan in 1963 geselecteerd werd door de NASA, was hij straaljagerpiloot bij de Amerikaanse marine.

‘Captain Cernan’ heeft meer dan 566 uur en 15 minuten in de ruimte doorgebracht. 73 uur daarvan spendeerde hij op de maan, aldus de NASA op haar website.

In 1976 stopte hij bij de NASA, waarna hij met enkele kompanen luchtvaartmaatschappij Air One oprichtte. Ook was hij zo nu en dan ruimtevaartcommentator bij televisiezender ABC News.