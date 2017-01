FIOD valt scheepsbouwer Damen Shipyards binnen

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vrijdag een inval gedaan bij de Nederlandse scheepsbouwer Damen Shipyards. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf na berichtgeving van zakenblad Quote.

De inval werd gedaan in het kader van een onderzoek naar “corruptie in het buitenland”, zo laat een woordvoerder van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie weten. Er werd administratie meegenomen in het bedrijfspand in Gorinchem. Er zijn daarbij geen arrestaties verricht. Het onderzoek naar corruptie is in volle gang, zo meldt het OM. Zowel het bedrijf als het OM geven verder geen commentaar. Volgens Quote wordt het bedrijf “in ieder geval verdacht van het betalen van steekpenningen”.

Damen Shipyards is de grootste scheepsbouwer van Nederland en heeft wereldwijd zo’n negen duizend werknemers en 32 scheepswerven in negentien landen. Het familiebedrijf werd opgericht in 1927 door twee broers en produceert jaarlijks ongeveer 180 schepen. In 2015 was de omzet van Damen Shipyards 2,1 miljard euro.