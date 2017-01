Bottas volgt Rosberg op bij Mercedes

De 27-jarige Valtteri Bottas volgt wereldkampioen Nico Rosberg op bij Mercedes in de Formule 1. Rosberg beëindigde afgelopen seizoen onverwacht zijn carrière. Nadat bleek dat Sebastian Vettel (Ferrari), Fernando Alonso (McLaren) en Max Verstappen (Red Bull) niet wilden overstappen, besloot Mercedes om de Fin Bottas binnen te halen. Het team van Mercedes was de afgelopen vier jaar wereldkampioen in de Formule 1.

Bottas reed vorig jaar zijn vierde opeenvolgende seizoen bij het Britse team Williams. Hij onderhoudt al langer contacten met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Het nieuws over Bottas overstap kwam naar buiten nadat Williams liet weten dat Felipe Massa terugkeert bij het team om Bottas te vervangen. Massa zei vorig jaar met pensioen te gaan. Dat is nu van de baan.

Williams “wilde Valtteri pas loslaten wanneer er een sterke vervanger was”, zegt adjunct teamleidster Claire Williams in een persverklaring. Ze is “verrukt” dat Massa terugkeert. Hij voegt zich in ieder geval nog een jaar bij het team.

Veiligheid

Valtteri Bottas had zijn beste jaar in 2014, toen hij tweemaal tweede werd en uiteindelijk het seizoen op de vierde plek afsloot. Afgelopen jaar stond hij slechts één keer op het erepodium, met een derde plek in Canada. Hij eindigde op de achtste plek op de wereldlijst.

Met Bottas kiest Mercedes voor veiligheid. Een bewezen sterke coureur die zonder al te veel moeite kan instappen en de al jaren dominante renstal kan helpen in de strijd om weer een constructeurstitel. Bottas is bovendien niet zo’n uitgesproken persoonlijkheid als iemand als Alonso, Vettel en ook Wehrlein (Sauber) was geweest. Allemaal mensen die mogelijk zouden botsen met de al zo aanwezige persoonlijkheid van ster Lewis Hamilton. Na een jaar waarin Rosberg en Hamilton vaker dan eens botsten, is het voor Mercedes ook wel fijn een jaar zonder dit soort afleidingen te hebben.

Iemand als Pascal Wehrlein, die een jaartje voor laagvlieger Sauber gaat rijden na zijn debuutjaar bij Manor, was een te groot risico geweest. De Duitser is een product van Mercedes en wordt als grote belofte voor de toekomst gezien, maar een overstap zou te vroeg komen. Te weinig ervaring, en toen hij bij Manor de Fransman Esteban Ocon als directe concurrent kreeg, was hij zeker niet de betere van de twee. Mercedes wil het liefst zonder veel risico door op het pad van de afgelopen jaren.