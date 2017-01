‘Bestrijding matchfixing in tennis onvoldoende’

De bestrijding van matchfixing in het tennis schiet tekort. De prioriteit om wedstrijdmanipulatie aan te pakken ontbreekt bij de betrokken partijen in Nederland. Samenwerking tussen de instanties is niet goed en er is geen eindverantwoordelijke. Dat zeggen beleidsmakers van de tennisbond KNLTB in gesprek met NRC.

De bond vreest voor eenzelfde „doemscenario” als in het wielrennen, waar doping de sport beschadigde, zegt Robert Jan Schumacher, directeur dienstverlening bij de KNLTB. Hij zou graag zien dat het OM zich actiever bezighield met de bestrijding van matchfixing. Het tuchtrecht van de bond volstaat niet bij de aanpak van goksyndicaten. Schumacher: „Een Albanese gokmaffiabaas ligt er niet wakker van dat ik zijn pasje doorknip en dat hij nooit meer op de Baarnse tennisclub mag spelen. Het moet echt van justitie komen.”

In 2013 werd het ‘nationaal platform matchfixing’ opgericht, waarin diverse partijen zitten, zoals de grote sportbonden en het OM. Zij vergaderen vier keer per jaar, signalen van mogelijke wedstrijdmanipulatie worden er besproken. Dit platform zorgt ervoor dat partijen met elkaar in gesprek blijven, maar „als middel om matchfixing adequaat te bestrijden, is het niet afdoende”, zegt Schumacher.

Doofpotconstructie

Een jaar geleden onthulden Buzzfeed en BBC dat zij sterke aanwijzingen hadden dat matchfixing was doorgedrongen tot de top, met zestien tennissers uit de top-vijftig over wie herhaaldelijk meldingen waren gedaan, zonder dat ze vervolgd werden. Volgens critici was er sprake van een doofpotconstructie. De vier leidende tennisfederaties stelden een onderzoek in naar de werkwijze van de Tennis Integrity Unit, de anticorruptie-eenheid. De publicatie van het rapport wordt dit voorjaar verwacht.

Vorig jaar waren er 292 meldingen van partijen waarbij een afwijkend gokpatroon was, wat een mogelijke indicatie voor omkoping is. Negen spelers en officials werden in 2016 geschorst door de Tennis Integrity Unit, waaronder vijf levenslang. Dit is het hoogste aantal sinds de oprichting van de eenheid in 2008.

Het risico op omkoping zit vooral bij de slecht betaalde Future-toernooien, het derde profniveau. 70 procent van de meldingen met afwijkende gokpatronen kwam uit dit circuit. De bond pleit er voor om Futures uit het gokaanbod te halen, vanwege het verhoogde risico. Dit met het oog op de nieuwe Wet kansspelen op afstand, waarin de legalisering van online gokken wordt gereguleerd.