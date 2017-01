Bertens verliest in eerste ronde Australian Open

Kiki Bertens is maandag op de Australian Open uitgeschakeld in de eerste ronde. De 25-jarige tennisster verloor op het grandslamtoernooi in Melbourne in twee sets van Varvara Leptsjenko uit de Verenigde Staten: 7-5 en 7-6 (5).

Bertens kreeg genoeg kansen, maar die wist ze niet te benutten. De nummer 22 van de wereld begon de wedstrijd goed, met een break in de derde game. In het vervolg van de partij kreeg ze nog veertien kansen de opslagbeurt van haar tegenstandster te breken. Daarvan benutte Bertens er maar twee. Lepchenko, 88e op de wereldranglijst, verzilverde vier van haar zeven break points.

‘Zit er erg mee’

“Op de belangrijke momenten was het goede tennis er niet”, zegt Bertens tegen persbureau ANP. “Met twee tot drie goede punten per game kom je er niet. Als je mijn gezicht ziet, weet je dat ik er weer heel erg mee zit.”

Vorig jaar haalde Bertens de halve finale op Roland Garros. In de daaropvolgende grandslamtoernooien wist ze dat succes niet te herhalen: op Wimbledon strandde ze in de derde ronde, de US Open moest ze net als de Australian Open na de eerste ronde verlaten. De enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel op de Australian Open is Robin Haase. Hij speelt dinsdag tegen de Duitser Alexander Zverev.