Arrestatiebevel uitgevaardigd tegen topman Samsung

De speciale aanklager in Zuid-Korea heeft maandag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen vice-voorzitter van Samsung Lee Jae-yong, ook wel bekend als Jay Y. Lee. Hij wordt onder meer verdacht van omkoping, verduistering en betrokkenheid in het corruptieschandaal rondom de afgezette president Park Geun-hye.

De 48-jarige Lee zou bovendien onder ede hebben gelogen en steekpenningen hebben aangeboden tijdens een parlementaire hoorzitting, meldt Reuters. Samsung zou in totaal ruim 36 miljoen dollar (zo’n 34 miljoen euro) hebben betaald aan Choi Soon-sil, een goede vriendin van de afgezette president Park. Een deel van het geld zou door Lee zijn verduisterd. Het is niet bekend hoeveel. De rechtbank in Seoul verklaarde het arrestatiebevel woensdag in behandeling te zullen nemen.

In een reactie op het arrestatiebevel stelt Samsung in een verklaring dat het de beschuldigingen aan het adres van Lee niet accepteert en dat het “moeilijk is het besluit van de aanklager te begrijpen”.

President Park werd vorige maand door het parlement afgezet, omdat ze haar vriendin Choi, dochter van een sekteleider, toegang gaf tot regeringszaken. Park zou daarnaast de grondwet hebben geschonden en haar macht hebben misbruikt. Choi, de centrale figuur in het corruptieschandaal, werd al eerder gearresteerd en staat terecht voor inmenging in staatszaken. Ze zou bovendien bedrijven miljoenen euro’s aan donaties hebben afgetroggeld ten behoeve van liefdadigheidsstichtingen op haar naam.

Er werd door honderdduizenden mensen geprotesteerd tegen Park bij meerdere demonstraties in het land. De zaak wordt het grootste corruptieschandaal uit de Zuid-Koreaanse geschiedenis genoemd.