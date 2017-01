Amsterdams ov verbant per maart contant geld uit bus

Vanaf 26 maart kunnen reizigers geen kaartje meer kopen met contant geld in Amsterdamse bussen. Daartoe heeft de Vervoerregio Amsterdam besloten, werd maandag bekend. Na 31 januari is het al niet meer mogelijk cash te betalen in nachtbussen. Het streven is ook de rest van het ov per 1 januari 2018 cashvrij te maken.

Reden om het contante geld uit te bannen is het aantal overvallen op bussen. Vooral begin 2016 waren er een flink aantal busovervallen. Dat zorgde ervoor dat buschauffeurs opriepen tot het einde van contant geld in het ov. Ook werd er gestaakt.

Het liefst wil de Amsterdamse vervoerder GVB dat reizigers hun kaartje niet meer in de bus kopen, maar voordat ze instappen. Uit een verklaring: “Mochten reizigers toch vergeten zijn om aan de wal een kaartje te kopen of onvoldoende saldo op hun OV-chipkaart hebben, dan kan er worden betaald met pinpas of creditcard.”

Eerst bus, dan tram

In september 2016 werd het pinnen geïntroduceerd in het Amsterdamse ov. Toen was nog niet precies bekend wanneer er geen cash geld meer geaccepteerd zou worden. Er werd begonnen pinautomaten te plaatsen in de circa 200 bussen, omdat daar de meeste overvallen op gepleegd worden. Daarna zouden de trams volgen.

Ook andere ov-vervoerders willen contant geld afschaffen. De OVNL, een brancheorganisatie voor tien vervoerders waaronder de NS, GVB en Connexxion, kondigde in mei 2016 een plan aan om dat te bewerkstelligen.