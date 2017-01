Amerikaanse president kopen? Dat kan al vanaf 1.500 dollar

Zaterdag werden vierenveertig wassen beelden van Amerikaanse presidenten en hun 'First Ladies' geveild in de Amerikaanse staat Pennsylvania. The Hall of Presidents and First Ladies Museum in Gettysburg sloot in november haar deuren, omdat het na vijftig jaar trouwe dienst eerder vergane glorie was dan Madame Tussauds. Het museum besloot een week voor de inauguratie van Trump nieuw leven in de oude wassen staatshoofden te blazen.