Akkoord over miljardenfusie in brillenindustrie

De Italiaanse brillenfabrikant Luxottica en de Franse producent van brillenglazen Essilor willen fuseren. De bedrijven hebben daarover een akkoord bereikt, maakten zij maandag bekend. Het fusiebedrijf, dat moet gaan opereren onder de naam EssilorLuxottica, zal een waarde hebben van ongeveer 46 miljard euro.

Luxottica is eigenaar van bekende brillenmerken als Ray-Ban en Oakley. Essilor staat vooral bekend als maker van de Varilux-lens, die bij zijn introductie in 1959 het eerste multifocale brillenglas ter wereld was. Samen hebben de bedrijven meer dan 140.000 werknemers. In 2015 draaiden ze een gecombineerde omzet van 15 miljard euro.

Topman

Topman van EssilorLuxottica moet de 81-jarige Italiaan Leonardo Del Vecchio worden. Del Vecchio - met een geschat vermogen van ruim 16 miljard euro de op-één-na-rijkste man van Italië - is de oprichter en de huidige directeur van Luxottica. De baas van Essilor, Hubert Sagnières, wordt op papier de tweede man van het fusiebedrijf, maar krijgt even veel macht als CEO Del Vecchio.

Del Vecchio bezit nu via zijn investeringbedrijf Delfin 62 procent van de aandelen Luxottica. Die wisselt hij in voor 31 procent van de aandelen Essilor. Vervolgens neemt Essilor met een openbaar bod alle resterende aandelen Luxottica over. Het fusiebedrijf zal genoteerd zijn aan de beurs in Parijs.

Luxxotica en Essilor verwachten de fusie in de tweede helft van 2017 af te ronden. Of de samensmelting doorgaat, hangt nog af van goedkeuring door de aandeelhouders en van de kartelwaakhonden in Frankrijk en Italië.