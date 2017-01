Acht politieagenten gedood bij aanval in Egypte

Bij een aanval door islamitische extremisten op een controlepost in Egypte zijn maandag zeker acht politieagenten gedood en drie gewond geraakt, meldt persbureau AP.

De aanval begon rond 20.15 uur lokale tijd zo’n 70 kilometer ten westen van de stad Kharga, die in de westelijke woestijn van Egypte ligt. Zeker twee aanvallers zijn gedood. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist.

Egypte is vaker het slachtoffer van aanvallen door extremisten, maar normaal vinden die vooral plaats op het schiereiland Sinaï. In de westelijke woestijn, waar de aanval maandag plaatsvond, doen zich sporadisch aanvallen voor. Het gebied grenst aan Libië, waar terreurbeweging Islamitische Staat actief is.

De ligging van stad Kharga. De aanslag vond 70 km ten westen ervan plaats.