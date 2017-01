Aantal faillissementen daalt 17 procent in 2016

Het aantal bedrijven dat failliet gaat, blijft dalen. Ook in 2016 gingen er flink minder bedrijven failliet dan een jaar eerder, blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het CBS.

Het totaal aantal faillissementen, eenmanszaken niet meegerekend, betrof in 2016 4.396. In 2015 was dat nog 5.271. De dalende lijn werd in 2013 ingezet. Sindsdien neemt de hoeveelheid faillissementen per jaar zo’n eenvijfde af. Volgens het CBS hangt dat samen met het herstel van de economie na de crisis.

Door het aantrekken van de woningmarkt is met name in de bouwsector een grote daling waar te nemen. Daar gingen 411 bedrijven failliet, waar dat in 2015 nog 611 bedrijven waren. De sectoren met de meeste faillissementen waren de handel en de financiële dienstverlening. Toch nam het aantal faillissementen ook daar in absolute zin af. Bij handel was er een daling van 1.118 naar 952, in de financiële dienstverlening van 945 naar 758.

In een paar bedrijfstakken namen de faillissementen juist toe. In de gezondheids- en welzijnszorg met 9,5 procent naar 173, in de vervoer- en opslagbranche met 1,5 procent naar 205.

In elf van de twaalf provincies waren er minder faillissementen dan in 2016. Alleen in Friesland werden er meer uitgesproken. Daar was een stijging van bijna 50 procent. Relatief gezien ging het aantal faillissementen in Flevoland het meest omlaag, met zo’n 46 procent.