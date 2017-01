Nederlander (33) komt om bij lawine Oostenrijk

Een 33-jarige Nederlander uit Amsterdam is op maandagochtend omgekomen nadat hij tijdens een ski-trip bedolven werd door de sneeuw. Dat meldt de Oostenrijkse omroep ORF. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het om een enkel Nederlands slachtoffer gaat. De familie is al op de hoogte.

De man was om 12.30 uur samen met een andere Nederlander en een gids aan het skiën op de Trittkopf in het westen van Oostenrijk toen de lawine in beweging kwam. Het drietal was op dat moment buiten de piste. De man werd begraven onder vijf meter sneeuw. Een reddingshelikopter was binnen enkele minuten ter plekke, maar reanimatie mocht niet baten: de man was al overleden. Het ongeluk vond plaats in Lech-Zürs bij het Arlsberg-gebied.

Lawinegevaar

Op zondag waarschuwde de Oostenrijkse autoriteiten al voor een verhoogd lawinegevaar dankzij de hevige sneeuwval van vorige week. Op het moment geldt op een hoogte van 1800 meter het niveau drie op de vijf niveaus tellende alarmschaal voor lawines. Dat betekent dat het lawinegevaar aanzienlijk is.

Het is de derde keer in zes dagen dat iemand omkomt bij een lawine in het Oostenrijkse Alpengebied. Op woensdag overleed een 54-jarige Duitse sporter in Stuben en op zaterdag stierf een 38-jarige Duitser tijdens het ijsklimmen bij een lawine in Schattenlagant.