Zeker tien doden bij nieuwe gevangenisrel Brazilië

Bij rellen in een gevangenis in de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte zijn zaterdag zeker tien gevangenen om het leven gekomen. Dat meldt persbureau AP. De politie heeft het complex omsingeld, maar wacht tot zonsopkomst met ingrijpen omdat de gevangenen uit hun cellen en gewapend zijn.

Volgens de nieuwssite Folha de Sao Paulo braken de gevechten in de Penitenciária Estadual de Alcaçuz uit na een botsing tussen criminele groepen, schrijft AP. Rivaliserende misdadigers zouden cellenblokken zijn binnengevallen.

Gevangenisrellen

De opstand in de gevangenis van Alaçuz is het derde grote incident in een Braziliaanse penitentiaire inrichting sinds het begin van dit jaar. Op 1 en 2 januari kwamen bij gevechten in de deelstaat Amazonas 56 gevangenen om het leven. Aanleiding was vermoedelijk een strijd over drugsroutes in de noordelijke deelstaten. Meerdere mensen werden onthoofd of uiteengereten.

Enkele dagen na de onlusten in Amazonas kwamen in een gevangenis in de nabijgelegen staat Roraima 33 mensen om, in veel gevallen op bloedige wijze. Ook daar was de aanleiding ruzie tussen rivaliserende criminele organisaties. In diezelfde instelling vielen in oktober nog 25 doden bij gevechten. Ook in andere gevangenissen zijn incidenten geweest.

Rivaliserende bendes en volle cellen

In Brazilië woedt een bloedige drugsoorlog tussen met name Het Eerste Commando (PCC) uit Sao Paulo en de Familie van het Noorden (FDN) uit Manaus. De opgelaaide strijd lijkt vooral het gevolg te zijn van de breuk tussen de twee grootste kartels van het land, PCC en de Rode Commando uit Rio de Janeiro. Na jarenlang te hebben samengewerkt, ontstond ruzie over de drugsverkoop in Rio de Janeiro. Daarna sloot de Rode Commando een alliantie met de voormalige rivalen van FDN.

De gewelddadige Braziliaanse drugsstrijd is ook doorgedrongen tot de gevangenissen, die door overbezetting, slechte voorzieningen en zwakke beveiliging moeilijk onder controle te houden blijken. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Right Watch is het aantal gevangenen in de afgelopen tien jaar met 80 procent toegenomen, terwijl de capaciteit gelijk is gebleven.