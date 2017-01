Had vrijdag een afspraak met de waarzegster in Hoorn. Vandaag belde ze dat het niet door kon gaan omdat ze ziek was morgen. Op mijn vraag of het zo ernstig was, ik had immers mijn agenda met moeite schoon gehouden, antwoordde ze: „het is beter dat u niet deze kant op komt.”

Zojuist las ik de weerwaarschuwing voor morgen: als het niet nodig is, niet de weg op gaan.

