Trump: nucleaire deal met Rusland in ruil voor opheffen sancties

In een interview met The Times en Bild heeft aanstaand president van de Verenigde Staten Donald Trump verschillende buitenlandse beleidsstappen voorgesteld. Hij zegt onder andere tegen The Times dat hij een nucleaire deal wil maken met Rusland in ruil voor het opheffen van de sancties. Ook stelt Trump dat Brexit “een geweldige zaak” gaat worden en dat meer landen de EU zullen verlaten. Hij wil werken aan een goed handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk.

Enkele andere hoogtepunten uit de interviews, die zondagavond om elf uur werden vrijgegeven: