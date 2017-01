Servië dreigt met ingrijpen in Kosovo na rel over trein

De Servische president Tomislav Nikolic heeft zondag gedreigd in te grijpen in Kosovo. Volgens hem zijn de Albanezen in het land, dat Servië ziet als een opstandige provincie, uit op oorlog. Dat meldt persbureau AP. Met de uitspraken escaleert Nikolic een opmerkelijke diplomatieke rel tussen de twee partijen die de afgelopen weken ontstond.

Zaterdag wilde Servië een speciale trein naar Noord-Kosovo, waar Serviërs in de meerderheid zijn, laten rijden. De trein had de kleuren van de Servische vlag en was van binnen gedecoreerd met traditionele patronen uit de Servisch-Orthodoxe kerk. Ook stond er “Kosovo is Servië” op de trein geschreven. De president van Kosovo, Hashim Thaci, noemde de trein een “provocatie” en gaf het bevel om hem bij de grens tegen te houden, “met welk middel dan ook”.

President Nikolic van Servië noemt de gang van zaken nu een poging tot oorlog. “Zaterdag stonden we op de rand van gewapende botsingen. Wij zullen elke vierkante centimeter van ons grondgebied verdedigen.” Daarmee doelde hij ook op Kosovo. Eerder had premier Aleksandar Vucic al gezegd dat er “geen wapens tegen de Serviërs in Kosovo gebruikt moeten worden.” Het was toen onduidelijk waar hij precies op doelde.

EU

Kosovo verklaarde zichzelf in 2008 onafhankelijk en heeft over de jaren de steun gekregen van een meerderheid van de landen in de wereld. Vrijwel de hele EU steunt de onafhankelijkheid van de etnische Albanezen. Servië ziet het als zelfstandig opererende land echter als een opstandige provincie en wordt daarbij gesteund door Rusland. De trein van zaterdag zou ook in Rusland zijn gemaakt.

Formeel gezien zijn de twee partijen in gesprek om de relaties te normaliseren. Dat is noodzakelijk voordat ze lid kunnen worden van de EU. De spanningen lopen echter de laatste tijd weer op. Vorige week nog arresteerde de Franse autoriteiten een ex-premier van Kosovo, Ramush Haradinaj. Belgrado had een arrestatiebevel uitstaan voor hem wegens oorlogsmisdaden.