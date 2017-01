Sagan rijdt warm: ‘Over acht weken is al Milaan-Sanremo’

Wereldkampioen Peter Sagan wandelt in regenboogtrui op blote voeten over het strand, racefiets in de hand. Ploegen poseren in nagelnieuwe tenues langs de zonovergoten boulevard. In het centrum van Adelaide staat een grote, gele fiets van plastic, waar de auto’s onderdoor rijden. Wie anders dan hobby-fotograaf Robert Gesink post op Instagram een prachtige zwart-wit plaat, als hij met ploeggenoten op Torrens Hill Road in Paracombe de aankomst bergop verkent van de tweede etappe in de Tour Down Under. „Hier zal het straks vol staan met mensen”, voorspelt de kopman van Lotto-Jumbo.

Ver weg van de Europese winter begint het profpeloton in het zuiden van Australië aan het nieuwe wielerseizoen, onder zomerse temperaturen boven de dertig graden. Zondag wint de Australische topsprinter Caleb Ewan net als een jaar geleden de People’s Choice Classic, een openingscriterium door het centrum van Adelaide. En vanaf dinsdag tot en met zondag is er de negentiende editie van de Santos Tour Down Under, de officiële start van de UCI World Tour van 2017. Met twee aankomsten bergop gelden de Australiërs Richie Porte (BMC) en drievoudig winnaar Simon Gerrans (Orica-Scott) als favorieten. Maar de ogen van de fans zullen ook gericht zijn op de nieuwe teams. En dan vooral op het team van de tweevoudig wereldkampioen.

Boegbeeld Sagan streek al op 28 december neer Down Under, om met zijn nieuwe ploeg Bora-Hansgrohe te trainen voor het nieuwe seizoen. Australische media krijgen geen genoeg van de extraverte Slowaak, die ook volop schittert op billboards langs de weg. Als bij de comeback van Lance Armstrong in 2009. „Over acht weken is Milaan-Sanremo al”, verklapte de tweevoudig wereldkampioen meteen zijn eerste grote doel voor het nieuwe seizoen. Dankzij een miljoenendeal met fietsenfabrikant Specialized kon Sagan het gestopte Tinkoff verruilen voor Bora, een bescheiden team met Duitse licentie, dat onder meer ook de Pool Rafal Majka aantrok.

In de People’s Choice Classic trok de kopman zondag na ruim vijftig kilometer koers onbaatzuchtig de sprint aan voor zijn Ierse ploeggenoot Sam Bennett, die royaal achter Ewan als tweede eindigde. Sagan zelf werd achteloos derde. „Het was oké vandaag”, liet hij via zijn ploeg weten. Of hij deze week ook een hoofdrol ambieert in de Tour Down Under? „Ik zal wel zien hoe mijn benen zijn voor de komende dagen, ik ga nu eerst herstellen.” Eerder kondigde de 26-jarige Sagan al aan dat zijn Australische ploeggenoot Jay McCarthy kopman is voor het klassement. „Dit is een grote wedstrijd voor hem.”

Buiten de ploeg van Sagan komen vernieuwingen in het profpeloton vooral uit het Midden-Oosten. Bahrain-Merida vormde met oliedollars een dure topploeg rond de Italiaanse kopman Vincenzo Nibali (Astana) en de Spanjaard Ion Izaguirre (Movistar). Beiden doen in Australië nog niet mee. Routinier Giovanni Visconti en sprinter Niccolo Bonifazio (zondag vierde) zijn de beschermde renners van de nieuwe ploeg, die in de World Tour een vrije plek kon innemen omdat naast Tinkoff ook het Zwitserse IAM Cycling afhaakte.

UAE Abu Dhabi is de nieuwste naam in het peloton, als opvolger van het Italiaanse Lampre, dat al 23 jaar actief was als sponsor van een wielerploeg op het hoogste niveau. Manager Giuseppe Saronni ging aanvankelijk in zee met het Chinese TJ Sports, maar samenwerking kwam niet van de grond. Met de Britse sprinter Ben Swift, de Zuid-Afrikaanse klimmer Louis Meintjes en de Italiaanse allrounder Diego Ulissi is de ploeg in Australië sterk vertegenwoordigd.

Wilco Kelderman

Vanuit Nederlands perspectief is interessant hoe Wilco Kelderman debuteert voor zijn nieuwe ploeg Sunweb. In 2013 eindigde de inmiddels 25-jarige renner al eens als zesde in de Tour Down Under. Bij Lotto-Jumbo stagneerde zijn doorbraak naar de wereldtop, die er in 2014 zat aan te komen na een zevende plaats in de Giro en een vierde plek in de Dauphiné.

Kelderman kon toen naar de Britse topploeg Sky maar koos voor een ‘dik’ contract bij zijn Nederlandse ploeg. De daarbij horende hoge verwachtingen kon hij echter niet altijd waarmaken. Bij Sunweb kiest hij dit seizoen voor een rol in de schaduw van zijn generatiegenoot Tom Dumoulin, die in Australië nog ontbreekt.

Naast Kelderman, zondag uitgevallen in de People’s Choice Classic, starten Robert Gesink (Lotto-Jumbo) en Tom-Jelte Slagter (Cannondale-Drapac) in Australië als kopman van hun ploeg. Slagter was in 2013 de tweede Nederlandse winnaar Down Under, na Patrick Jonker in 2004.