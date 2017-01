Rutte: kans op samenwerking met PVV is ‘nul’

Het is uitgesloten dat de VVD na 15 maart gaat regeren met de PVV. Dat zei premier Mark Rutte zondagmiddag in het programma Buitenhof. Op sociaaleconomisch gebied is de PVV volgens de premier “linkser dan Roemer” en daarnaast is wat Wilders wil “in strijd met Nederlandse vrijheden”.

Eerder had Rutte nog gezegd dat hij een coalitie met de PVV alleen wilde overwegen als Geert Wilders zijn “minder, minder”-uitspraak zou terugnemen. Dit keer liet hij er geen twijfel over bestaan: “De kans dat we met ze gaan samenwerken is niet 0,1, de kans is 0.” Ook andere lijsttrekkers hebben een coalitie met de PVV al uitgesloten. Op de vraag of een cordon sanitaire wel een verstandig idee is, antwoordde Rutte dat de VVD geen partijen uitsluit. Dit leidde tot enige verwarring bij kijkers en interviewers, maar de premier bleek het woord “uitsluiten” een nieuwe definitie te hebben gegeven:

“Uitsluiten betekent tegen de kiezers zeggen: ik neem jullie zorgen niet serieus. Ik sluit de kiezers van de PVV niet uit.”

Populisme

Ook het woord populisme bleek voor Rutte iets anders te betekenen dan de gangbare definitie. Hij maakte in Buitenhof onderscheid tussen goed en slecht populisme: “Goed populisme is dat je als politicus er niet voor jezelf zit, maar voor het land. Slecht populisme betekent dat je wegloopt voor de problemen.” Met dat laatste doelde hij op Wilders, die in 2012 wegliep uit de onderhandelingen met CDA en VVD, waardoor Ruttes eerste kabinet viel.

Een goede populist komt het concrete oplossingen, aldus Rutte. Hij wees erop dat de werkloosheid is gedaald, maar toonde begrip voor de mensen “die nog niet het gevoel hebben dat dat in hun leven tot verandering heeft geleid”. Maar hij zag de toekomst zoals gebruikelijk zonnig in: “Het overgrote deel van Nederland bestaat uit koppige optimisten.”

Vooroplopen

Naast populisme en democratie ging het gesprek ook over klimaat. De drie interviewers stelden kritische vragen over de VVD-plannen op dit gebied, die er volgens hen niet toe leiden dat Nederland de doelstellingen van de Parijse klimaattop haalt. Rutte was het er niet mee eens: hij vestigt al zijn hoop op innovatie. “Nederland moet voorop lopen op gebied van verduurzaming, zonder dat we geen leuk leven meer mogen hebben, zoals Jesse Klaver wil.” De GroenLinks-leider wil volgens Rutte dat iedereen de verwarming lager zet en minder gaat vliegen, kortom, dat “we geen lol meer mogen hebben”.

Hoewel Rutte op klimaatgebied niet de moraalridder wil uithangen, gaat politiek volgens hem toch ook over normen en waarden. Hiermee reageerde hij op CDA-leider Sybrand Buma, die op het partijcongres zaterdag zei dat Rutte een liberaal is die alleen maar aan geld denkt. De premier zag dat anders: “Ik zie het als mijn taak als minister-president om te bepalen wat normaal is en niet normaal is, om te normeren.”