‘Israël en Palestina moeten vasthouden aan twee staten’

Vijf dagen voor Donald Trump aantreedt als president van de Verenigde Staten heeft de internationale gemeenschap zich opnieuw nadrukkelijk geschaard achter de vorming van een volwaardige Palestijnse staat naast Israël.

Dat gebeurde zondag op een ministeriële conferentie in Parijs, waaraan 70 landen en verscheidene internationale organisaties deelnamen. Ook riepen de deelnemers beide zijden op af te zien van eenzijdige stappen, die het bereiken van vrede alleen maar zouden dwarsbomen.

De Palestijnen verwelkomden de slotverklaring van de conferentie. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu daarentegen, die zelf evenals de Palestijnen niet in Parijs meesprak, noemde de bijeenkomst eerder op de dag al „futiel”. Binnen Netanyahu’s kabinet is er een vleugel die niets voelt voor de vorming van een aparte Palestijnse staat.

Of de conferentie veel verschil maakt, is onzeker. Concrete praktische gevolgen voor Israël of de Palestijnen heeft die niet. De bijeenkomst was volgens analisten vooral van symbolisch belang.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders zei na afloop tegen NRC dat de betekenis van de conferentie vooral is gelegen in het feit dat door de hernieuwde oproep vast te houden aan de zogeheten tweestatenoplossing „een bodem in de markt is gelegd”. Het wordt volgens hem zo moeilijker gemaakt eentuele andere opties na te streven. „Hopelijk geeft de slotverklaring een impuls om verder te gaan”, zei hij.

Bezorgdheid over Trump

Hoewel dat niet in de Parijse verklaring voorkwam toonden veel deelnemende ministers zich achter de schermen bezorgd over de komst van Trump. Die heeft beloofd de Amerikaanse ambassade in Israël te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. De Franse minister Jean–Marc Ayrault, gastheer van de conferentie, waarschuwde zondag voor de Franse televisie al dat de gevolgen van zo’n stap „extreem ernstig” zouden zijn. Een Amerikaanse president zou zo’n eenzijdige stap niet moeten nemen, aldus Ayrault. Later sprak hij in dit verband van „een provocatie”, die tot geweld zou kunnen leiden.

De Palestijnse leider Mahmoud Abbas en andere Palestijnen hebben al gedreigd de erkenning van Israël en andere elementen van de zogeheten Oslo-akkoorden uit de jaren 90 in te trekken, indien de nieuwe regering-Trump hiertoe zou overgaan.

Eenzijdige annexatie

Het was de laatste grote internationale conferentie voor de vertrekkende Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, zelf eveneens fervent voorstander van de tweestatenoplossing. Ook Kerry ontraadde de komende Amerikaanse regering ten sterkste om de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. „Dit is niet het juiste tijdstip daarvoor.”

De deelnemers onderstreepten dat de uiteindelijke onderhandelingen in aan Israël en Palestina zijn. Maar ze maakten duidelijk niets te zien in bij voorbeeld eenzijdige annexatie van de Westelijke Jordaanoever, zoals sommige rechtse Israëlische politici bepleiten.

Minister Koenders en anderen achten het intussen onwaarschijnlijk dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zich voor Trumps aantreden nog opnieuw met het Israëlisch-Palestijnse conflict zal bezighouden. Kort voor kerstmis nam de V-raad een resolutie aan, waarin Israëls nederzettingenbeleid in de Palestijnse gebieden werd veroordeeld. De VS troffen de resolutie bij uitzondering niet met een veto maar onthielden zich van stemming.