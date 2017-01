Man zwaargewond door aanval vechthonden

In het Brabantse dorp Wernhout is zondag een man zwaargewond geraakt nadat hij werd aangevallen door zijn twee eigen vechthonden. Dat meldt Omroep Brabant. De vrouw van het slachtoffer heeft beide honden doodgeschoten terwijl deze haar man aanvielen.

Het incident gebeurde terwijl het stel de twee honden aan het uitlaten was. Volgens de politie raakten de twee honden slaags met elkaar en sprong de man tussenbeide, waarna hij werd aangevallen. De vrouw is daarop naar huis gerend om een pistool te halen. De politie onderzoekt nog of het echtpaar een vergunning had voor het vuurwapen.

Negatief imago

Het is niet de eerste keer dat agressie van vechthonden tot gevaar voor mensen leidt. Vorig jaar werd een zesjarig meisje in Amsterdam in haar gezicht gebeten door een vechthond en in Santpoort werden meerdere mensen tijdens een dorpsfeest aangevallen door een pitbull.

Het is niet bekend hoe vaak dit soort incidenten zich voordoen, maar de Hondenbescherming en Dierenbescherming vermoeden dat er steeds meer incidenten zijn. Naar aanleiding van een uitzending over vechthonden van Brandpunt pleitten CDA en PvdA voor een verbod op de fok en verkoop van vechthonden.