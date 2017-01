Loeren en dan toeslaan in Kerkrade

Zonder pak herken je hem bijna niet in de gangen van het Parkstad Limburg Stadion, tussen de voetballers. Eurocommissaris Frans Timmermans, vooraanstaand supporter van Roda JC. Hij schudt de hand van Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst, kort na de 2-0 zege van de koploper in de eredivisie. „Gefeliciteerd”, zegt Timmermans. „Verdiende zege.”

Timmermans, Roda JC-sjaal om zijn nek, heeft na het duel een afspraak met Van Bronckhorst over diens foundation, die zich inzet voor kinderen met een leerachterstand. Timmermans: „Hij heeft een discussie met de UEFA en komt daar moeilijk binnen. Hij vroeg mij of ik wat contacten kan aanboren om een goede ingang te vinden. Dat doe ik graag.”

Gemoedelijke sfeer, zondagmiddag in licht besneeuwd Zuid-Limburg. Timmermans, oud-commissaris bij Roda JC, heeft een vaste plek op de eretribune: voorste rij, stoel nummer 1, zijn naam staat erop. Met zijn opa, een mijnwerker, ging hij op zijn achtste voor het eerst mee naar een wedstrijd, toen nog op Kaalheide.

Timmermans reist vanuit Brussel voor bijna ieder thuisduel naar Kerkrade, een van zijn zoons gaat vaak mee. „Ik beleef het heel intens.” Hij kan leven met het verlies van Roda, voorlaatste. „Ze hebben er voor geknokt.” Zijn analyse: „De laatste twintig minuten was de pijp leeg, dan gaat Feyenoord er overheen.”

Daar raakt voetbalfan Timmermans de kern van de kracht van de koploper. Een eerste helft met een Feyenoord in wandeltempo, verlamd op de flanken, maar net als je je begint af te vragen of het mis gaat, scoren ze. Niet sprankelend, wel effectief. Het zogenoemde januaritrauma, met tot zondag slechts drie zeges in de laatste 22 eredivisieduels in januari, heeft vooralsnog geen vat op de ploeg.

Het was interessant te zien hoe Feyenoord uit de winterstop kwam, na het trainingskamp in Marbella. Extra onder het vergrootglas nu, als topfavoriet, althans volgens een peiling van het AD onder prominenten uit de voetbalwereld: 77 van de 100 geënquêteerden zien Feyenoord als volgende kampioen, voor wat het waard is.

De vraag is: wat maakt dit Feyenoord sterk? Roda JC trof de ploeg nu twee keer in eredivisieverband, met een 7-0 totaalscore over twee duels. Luister naar Adil Auassar, Roda-middenvelder en oud-speler van Feyenoord. „Ze blinken niet uit in kwaliteit. Ze moeten het hebben van fysieke kracht, energie, loopvermogen. Daar maken ze heel veel tegenstanders kapot mee.”

Auassar heeft een twijfelachtig verleden bij Feyenoord. Hij kwam in drie duels tot 68 minuten en debuteerde tijdens de 10-0 nederlaag tegen PSV in 2010. Bij 7-0 werd hij ingebracht. „Dat was al met al kut, simpel.” Dieptepunt in de moderne clubhistorie. Andere tijden, met een financiële crisis en een kwaliteitsarme selectie. „Een ramp. Een heel chaotisch jaar.”

De club is nu gerevitaliseerd, genezen van donkere jaren. De selectie dit seizoen telt veel ervaring, „volwassen, degelijk, ze hebben vernuft”, zegt Auassar. „Dat merk je aan alles, al als je ze het veld op ziet komen.” En Feyenoord kan in fases in een bepaalde spaarstand spelen, zegt Auassar. „Ze kunnen energie sparen, door hun ervaring.”

Vooral in de laatste twintig minuten betaalt de fitheid zich dit seizoen regelmatig uit – zondag vielen de goals in de 69ste en 88ste minuut. „Conditioneel en fysiek staan we er goed op, dat is een wapen”, zegt Feyenoord-verdediger Jan-Arie van der Heijden

Als het niet loopt, zoals zondag, is geduld het codewoord. „Niemand raakt in paniek als het na ruim zestig minuten nog 0-0 staat”, zegt Van der Heijden. De remedie: loeren en dan toeslaan. Auassar: „Ze wachten op onze fouten, een halve kans straffen ze meteen af.” Zoals de 1-0 van Dirk Kuijt, in buitenspelpositie, na defensief gerommel bij Roda.

Feyenoord is een machine die op toeren is gekomen, zegt Roda-linksback Ard van Peppen. „Als je in die flow zit, denken andere clubs: wanneer houdt het op? Het houdt niet op. Simpel.”