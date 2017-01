Goed gevoel

Haar man houdt van het teruggetrokken leven dat ze leiden, na een succesvolle carrière in onroerend goed, maar Manon vindt het vaak verdomde saai. Het is alsof we al in ons graf liggen, zegt ze steeds vaker, en haar man vindt dat ze dan maar een beetje vertier moet gaan zoeken. Ga winkelen, oppert hij. Dat doe je toch graag?

Maar Manon dacht een andere kant op. „Ik voel ervoor een deel van ons vastgoed te verkopen”, zegt ze. „Dat is een interessante klus en daar heb ik precies zin in. Het is nu bovendien een goede tijd voor zaken.” Ze komen overeen dat ze een bepaald landgoed in de verkoop zal zetten.

De vijftigjarige projectontwikkelaar Emiel ziet handel in het landgoed, en dient zich aan als koper. Eigenlijk had zijn compagnon gezien dat het op de markt kwam, maar die zat nog tot over z’n oren in een slepende juridische kwestie. Emiels vrouw had daar nog een rotopmerking over gemaakt, en vervolgens was ze erg kwaad geworden om iets lulligs wat Emiel niet terug had moeten zeggen. Kortom: hem kwam het óók wel goed uit dat hij vanavond niet thuis hoeft te eten.

Manon heeft zich uitvoerig opgemaakt, en met succes: ze ziet eruit als vijftig, terwijl ze volgens de papieren vierenzeventig is. Emiel begrijpt direct dat een beetje vleien niet verkeerd zal vallen, en vraagt haar uitgebreid naar haar leven, haar ambities, haar dromen, waarvan ze er nog verrassend veel heeft. Af en toe buigt hij zich voorover om een denkbeeldig pluisje uit haar haar te halen of een wimper van haar wang te vegen. Je mag een wens doen, zegt hij.

Manon wenst nóg een paar etentjes met deze leuke man die zo goed luisteren kan, en die komen er ook. En Emiel weet dat het hem zo een miljoen scheelt, als hij zijn best blijft doen.

Als de deal eindelijk rond is, hebben ze allebei een kater. Manon, omdat ze weer iets anders moet verzinnen om zich te vermaken, en Emiel omdat hij juist van zichzelf was gaan houden. Hij had helemaal niet het gevoel dat hij haar vleide om het geld. Eerst wel, maar al snel had hij plezier gekregen in het aandacht geven zelf. Van een gladde projectontwikkelaar was hij een aardige man geworden, die het leuk vindt een ander een goed gevoel te geven. De vraag is wanneer hij weer eens iemand treft die al die aandacht waard is.

In de marge van het wereldnieuws proberen gewone mensen, X&Y, indruk op elkaar te maken, iets netjes op te lossen of wanhopig hun hachje te redden.