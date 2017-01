Gladheid op de weg voorlopig niet voorbij

Gladheid op de weg heeft zaterdag en zondag op verschillende plekken in het land tot ongelukken geleid. In de meeste gevallen ging het alleen om blikschade, maar op een aantal plekken zijn automobilisten gewond geraakt. Het KNMI waarschuwt dat het ook zondagochtend en zondagavond glad kan zijn.

Regionale media maken zondagochtend door het hele land melding van ongelukken door gladheid. Zo raakten volgens Omroep West rond Naaldwijk dit weekend meerdere auto’s te water. In Rouveen werd een traumahelikopter ingezet bij een ongeluk waarbij twee mensen gewond zijn geraakt, melden De Stentor en RTV Oost. Ze zaten in een auto die tegen een boom reed. Hoe de gewonden er aan toe zijn is nog onduidelijk. Ook in het Friese Eastermar raakte een automobilist gewond bij een eenzijdig ongeluk op een gladde weg.

Het KNMI heeft voor het hele land tot 11.00 uur code geel afgegeven voor gladheid door bevriezing van natte weggedeelten of neerslag. Voor de middag is zondag geen waarschuwing afgegeven, maar vanaf 18.00 uur kan het opnieuw glad worden.